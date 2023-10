Bądźmy szczere – która z nas choć raz nie wzdychała do hollywoodzkich gwiazdorów i nie wyobrażała sobie, jakby wyglądało życie u ich boku?:) No cóż, nie znamy sposobu, jak poznać i usidlić tych przystojniaków, ale wiemy, jak sprawić, żeby twój ukochany ubierał się podobnie do nich! Co najważniejsze, wcale nie potrzebuje do tego drogich i luksusowych marek. Wszystkie dodatki w stylu Brada Pitta, Jude Law’a i Ryan’a Reynoldsa znalaźłyśmy w zimowej kolekcji CCC i Lasocki Winter Stories!

Ryan Reynolds

Czerwona czapka - 13,99 zł, Skórzany pasek męski - 59,99 zł, Skórzane worker boots - 269,99 zł.

Ryan Reynolds jest mężem amerykańskiej aktorki Blake Lively, najbardziej znanej z roli Sereny van der Woodsen w serialu „Plotkara”. Blake ma doskonały gust, dlatego odkąd zaczęła być z Ryanem, jego styl ubierania również się zmienił. Oczywiście na lepsze! Aktor zazwyczaj nosi minimalistyczne ciuchy w neutralnych kolorach, ale przykłada dużą uwagę do dodatków. Często wybiera brązowe buty w stylu worker boots (bardzo podobny model jest teraz w kolekcji Lasocki), do których dobiera pasujący kolorystycznie pasek. Nie zapomina również o nakryciu głowy oraz modnych oprawkach. Jeśli kaszkiet to nie bajka twojego partnera, możesz mu podarować minimalistyczną czapkę w czerwonym kolorze. Będzie idealnie pasowała do butów i paska w kolorze jasnego brązu!

Jude Law

Czapka z pomponem - 24,99 zł, Szalik męski - 41,99 zł, Trzewiki z kożuszkiem - 265,99 zł.

Jude Law jest jak wino – im starszy, tym lepszy! Brytyjski aktor ma niesamowite wyczucie stylu i lubi bawić się modą. W ciepłe dni nosi eleganckie kamizelki i marynarki, ale zimą stawia na oryginalne kożuchy i wełniane płaszcze. Jude doskonale wie, że „diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego zawsze dba o stylowe dodatki. Ostatnio papparazzi przyłapali go w czarnych trzewikach z kożuszkiem. Bardzo podobny model znaleźliśmy w nowej kolekcji Lasocki! Aktor nie zapomina również o takich akcesoriach, jak szalik i okulary przeciwsłoneczne. Jednak w chłodniejsze dni na pewno przydałaby mu się czapka:). Możemy się założyć, że zimą Jude nosi jakiś niebanalny model z pomponem!

Brad Pitt

Czapka z daszkiem - 20,99 zł, Skórzany pasek - 55,99 zł, Zamszowe botki - 209,99 zł.

Jak określić styl Brada Pitta? Nonszalancki luz! Aktor wygląda, jakby nie dbał przesadnie o swój look, jednak to tylko pozory:). Tak naprawdę wszystko jest dobrze przemyślane i dograne kolorystycznie. Jeśli twój partner uważa, że „faceci się nie stroją”, jesteśmy pewni, że stylizacja a la Brad Pitt przypadnie mu do gustu. Czego potrzebuje? Zamszowych botków w kolorze głębokiego błękitu i skórzanego czarnego paska. Kropką nad „i” będzie czapka w kratkę, podobna do tej, którą wybrał aktor. Całość? Niebanalna i nieoczywista!

To tylko kilka naszych propozycji na gwiazdorski look za małe pieniądze. Jeśli szukasz więcej stylowych dodatków i butów dla swojego faceta, koniecznie wejdź na stronę ccc lub zajrzyj do aplikacji marki.

Przy okazji zakupów dla niego, warto zerknąć również na damską kolekcję, która jest przepiękna! Dlaczego masz nie zrobić małego prezentu również sobie?:)

