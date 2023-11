2 z 5

Gwiazdy serialu "Przyjaciółki" opowiedziały o swoich magicznych świętach. Co zdradziły w rozmowie z magazynem "Skarb"? Zobaczcie!

Małgorzata Socha zdradziła m.in. , że to właśnie ona jest kolekcjonerką bożonarodzeniowych swetrów. Okazuje się, że aktorka co roku pokazuje się w nowym swetrze w łosie, bałwanki itp. Co jeszcze powiedziała gwiazda?

Nawet lubię gorączkę przygotowań. Przed świętami nie mogę spać, bo zastanawiam się, co komu kupić pod choinkę. Prezenty wymagają trochę wysiłku, bo do wigilii siada u nas 15 osób. Podchodzę do podarunków emocjonalnie i kupowanie ich sprawia mi wielką przyjemność- zdradziła Małgorzata Socha. Na naszej choince każda bombka jest inna. Od pewnego czasu zamiast bezsensownych pamiątek z wyjazdów zagranicznych przywożę ozdoby choinkowe.

