1 z 15

Ford Fiesta Active Cup – zakończono Puchar i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu, w których redakcja Party.pl miała okazję uczestniczyć! Na miejscu spotkaliśmy m.in. Klaudię Halejcio oraz Krystiana Wieczorka. Co się działo? Zobaczcie sami!

W dniach 12 – 15 sierpnia Zatoka Pucka ponownie stała się areną zmagań najlepszych kitesurferów. Rywalizowali oni w ramach finału Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w kitesurfingu napędzanych przez nowego Forda Fiestę Active. Tegoroczne zawody w Pucku przejdą do historii i to nie tylko za sprawą samochodu (o nim mowa na kolejnych slajdach).

Do kończących sezon zawodów Ford Fiesta Active Cup w niezwykle malowniczym mieście Puck stanęło ponad pięćdziesięciu zawodników z Polski i zza granicy. Przez cztery dni zawodów pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie – od szkwalistego wiatru przez burzę, słońce, deszcze po lekką bryzę. Tak różnorodna aura dodała zawodom dramaturgii, a emocje podsycał fakt, że w tym roku medale mistrzostw Polski mogli zdobyć również obcokrajowcy. Przez cztery dni zawodów na Zatoce Puckiej udało się rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje główne: Freestyle, Twin Tip Race i Formula Kite (tzw. hydroskrzydło) oraz, pierwszy raz na świecie, Formula Kite Mixed. Zawodnicy kategorii Freestyle musieli czekać aż do ostatniego dnia zawodów na mocniejszy wiatr. W finałowym pojedynku Marek Rowiński pokonał Philipa Kervela z Aruby, zdobywając tym samym tytuł mistrza Polski. Wśród kobiet mistrzowski tytuł wywalczyła Katarzyna Lange, drugie miejsce przypadło Małgorzacie Kołacz, a trzecie – młodej zawodniczce Marcie Włodarczyk.

Równie widowiskowa okazała się konkurencja Twin Tip Race. Po zaciętej rywalizacji tytuł mistrza Polski przypadł po raz kolejny Maksowi Żakowskiemu, który prawie wszystkie wyścigi ukończył jako pierwszy. Tuż za nim uplasował się Filip Nawój, który zwyciężył również w kategorii młodzików, trzeci natomiast był Jakub Wątorowski. Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Chodorska, po niej Nina Arcisz (mistrzyni wśród młodziczek) i Magdalena Woyciechowska.

Sportowego show nie zabrakło też podczas widowiskowych wyścigów na hydroskrzydle, czyli w Formule Kite. Rozegrano aż jedenaście biegów, w których najlepsi okazali się Maks Żakowski oraz Magdalena Woyciechowska. Magda wygrywała również w kategorii młodziczek. Vice mistrzami Polski Formuła Kite zostali Igor Malenko z Ukrainy oraz Nina Arcisz. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Jurkowskiemu i Julii Damasiewicz.

Wielka atrakcja czekała na zawodników oraz widownię ostatniego dnia zawodów. Właśnie w Pucku po raz pierwszy na świecie rozegrano wyczekiwaną konkurencję – Formula Kite Mixed. To zupełna nowość, w której w wyścigach startują pary mieszane, damsko - męskie. Taka forma wyścigu jest zapowiadana na Igrzyska Olimpijskie we Francji w 2024 roku. Do Formula Kite Mixed zgłosiło się 8 par. Najlepiej poradzili sobie Julia Damasiewicz z Jankiem Koszowskim, wygrali dwa z czterech wyścigów. Drugą parą byli Magdalena Woyciechowska z Jakubem Jurkowskim, a trzecie miejsce wywalczyli Agnieszka Chodorska z Maksem Żakowskim.

Halejcio i Wieczorek zachwyceni wodnymi sportami!

Zawody Ford Fiesta Active Cup przyciągnęły do Pucka nie tylko zawodników, ale również amatorów, w tym przedstawicieli mediów oraz znanych aktorów – Klaudię Halejcio oraz Krystiana Wieczorka. Podczas wodnych szaleństw bawili się świetnie, choć warunki były zmienne i trudne! Oboje jednak kochają ruch i sport, a więc była to dla nich czysta przyjemność.

Goście poznali kitesurfing od podstaw pod okiem instruktorów z kitesurfingowej szkoły VIP. W przerwach od intensywnych treningów na wodzie wszyscy mieli okazję przetestować najnowsze modele Forda, z Fiestą Active na czele.

Fiesta Active jako wyjątkowo wszechstronny crossover dla aktywnych idealnie wpisała się w klimat największych zawodów kitesurfingowych w Polsce. Odważną stylizacją z off-roadowymi akcentami i pierwszorzędnymi właściwościami jezdnymi Fiesta Active znakomicie sprawdza się wszędzie tam, gdzie czeka przygoda, w tym również w mieście.

Zobacz także: Woda, wiatr? Gwiazdy się nie boją! Zobacz jak Banasiuk i inni bawili się na Ford Kite Cup! ZDJĘCIA