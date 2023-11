Popularność zabiegów estetycznych i operacji plastycznych w Hollywood nie jest żadną tajemnicą. Mimo to gwiazdy rzadko otwarcie mówią o tym, w jaki sposób zmieniły się ich kształty czy zniknęły zmarszczki. Zobacz gwiazdy, które zdecydowały się pomóc naturze!

Najpopularniejsze operacje wśród gwiazd to bez wątpienia: powiększanie piersi, korekta kształtu nosa, plastyka brzucha oraz liposukcja. Chcesz wziąć przykład z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek na świecie? Musisz pamiętać o najważniejszej zasadzie – ma być naturalnie! Gwiazdy coraz częściej decydują się na jedynie delikatne poprawki, a czasem nawet na cofnięcie starych operacji. Przykładem jest Victoria Beckham, która po latach postanowiła wymienić zbyt duże implanty piersi na dużo mniejsze.

Chcesz zmienić swój wygląd, ale nie wiesz, jak uzyskać najlepsze efekty? Lekarze Kliniki Promedion, jednej z największych prywatnych klinik chirurgii plastycznej, radzą, jak skutecznie i naturalnie poprawić urodę niczym hollywoodzka gwiazda.

Korekta nosa Angeliny Jolie była tak udana, przede wszystkim dlatego, że była niezwykle subtelna. Wciąż nos aktorki jest proporcjonalny do reszty twarzy i nie wygląda sztucznie. Jego kształt został jedynie delikatnie podkreślony i zaostrzony. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, że zmiana była delikatna, Angelina Jolie wciąż wygląda jak ta sama osoba.

Dr Maciej Charaziński, specjalista chirurgii plastycznej, radzi, jak powinien wyglądać proces wyboru kształtu naszego nowego nosa:

– Często pacjentki, zgłaszając się na konsultację, mają już gotowe wyobrażenie swojego idealnego nosa. Nie zawsze jednak to najlepszy wybór. Chirurg powinien, trochę jak artysta, uwzględnić proporcje twarzy, wielkość i kształt oczu oraz ust pacjenta, a nawet budowę jego podbródka czy szyi. Poza tym pamiętajmy, że nie każdy duży nos może i powinien być mały – to kwestia anatomii i grubości skóry. Często, poza samym problemem estetycznym, u pacjentów występuje skrzywiona przegroda, co skutkuje problemami z oddychaniem. W Klinice Promedion przeprowadzamy zabieg korekcji estetycznej w połączeniu z udrożnieniem nosa.

Dr Maciej Charaziński - Jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów plastycznych w Polsce. Przeprowadził tysiące zabiegów w kraju i za granicą.

Jeszcze kilka lat temu, Nicole Richie nie mogła pochwalić się pełnym biustem, przez co nie wszystkie wybierane przez nią kreacje prezentowały się idealnie. Dzisiaj wygląda przepięknie i kobieco. Dlaczego? Wszystko przez to, że wybrała implanty o anatomicznym kształcie, które są idealnie dopasowane do jej drobnej sylwetki i wyglądają bardzo naturalnie.

Dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda, specjalista chirurgii plastycznej, opowiada o tym, jak powinna zostać wykonana operacja piersi:

– Kształtem i wielkością implanty muszą być dopasowane do pacjentki. Cięcie wykonuje się najczęściej na zewnętrznych częściach otoczek brodawek, aby blizna była jak najmniej widoczna. Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, trwa mniej więcej godzinę, potem pacjentka przez dobę pozostaje w klinice. Powrót do codziennych czynności trwa ok. 2 tygodni, a do ćwiczeń – ok. 2 miesięcy, w trakcie których trzeba nosić specjalną bieliznę. Implanty stosowane w Klinice Promedion są wykonane z najwyższej jakości materiałów i objęte dożywotnią gwarancją na wymianę. Z ich pomocą można powiększyć piersi lub skorygować ich asymetrię. Zabieg można również w razie potrzeby połączyć z podniesieniem opadających piersi. Co ważne, poprawa wyglądu biustu dodaje wielu pacjentkom pewności siebie.

Dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda: Od ponad 20 lat ceniony autorytet w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Operowała m. in. w klinikach w Paryżu, Bremie czy Monachium.

Kim Kardashian znana jest ze swojej imponującej figury klepsydry oraz zamiłowania do... pasów i gorsetów wyszczuplających talię. Istnieje jednak wiele głosów, według których używanie tego typu akcesoriów, nie jest bezpieczne, ponieważ ściska narządy wewnętrzne. Dodatkowo wymaga regularności i czasu. Dlatego po ostatniej ciąży, Kim zdecydowała się także na zabiegi medycyny estetycznej, które ujędrniły i napięły skórę na jej brzuchu. Efekty? Rzeczywiście robią wrażenie, szczególnie, że najpopularniejsza Kardashianka urodziła dwoje dzieci! Alternatywą jest również chirurgiczna korekta brzucha zwana abdominoplastyką.

Dr n. med. Marcin Nowak, specjalista chirurgii plastycznej zdradza bezpieczny sposób na poprawę wyglądu brzucha, bez długiego i nie zawsze skutecznego ściskania talii gorsetem:

– Zabieg abodminoplastyki polecany jest szczególnie paniom po przebytych ciążach, u których doszło do wiotkości powłok, zarówno warstwy mięśniowo-powięziowej, jak i skóry, czemu często towarzyszą rozstępy, a brzuch traci płaski kształt, oraz osobom po intensywnym odchudzaniu, które osiągnęły już wagę docelową. Zabieg redukuje nadmiar skóry i tkanki podskórnej, poprawia kontur brzucha i napięcie mięśniowe – dzięki temu ma nie tylko charakter estetyczny, ale też funkcjonalny, ogólnie poprawiając komfort życia. W Klinice Promedion plastyka brzucha jest często łączona z odsysaniem tkanki tłuszczowej w pierwszej fazie zabiegu, dzięki czemu efekty są jeszcze bardziej spektakularne.

Dr n. med. Marcin Nowak - przeprowadził tysiące operacji chirurgicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał na stażach i kursach na całym świecie.

Klinika Promedion to jedna z największych i najnowocześniejszych prywatnych klinik chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w Polsce. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez zespół doświadczonych lekarzy – chirurgów plastyków i specjalistów medycyny estetycznej – przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Zadowolenie pacjentów – zarówno z efektów przeprowadzanych zabiegów, jak i całościowej opieki – jest dla całego zespołu najważniejsze.

