Bal Charytatywny Fundacji Legii zorganizowany z okazji dziesięciolecia jej istnienia przyciągnął tłum znanych osobistości. Wśród gości nie zabrakło największych nazwisk ze świata polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński, Justyna Szyc i Borys Szyc, Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz, Piotr Czaykowski i Anna Mioduska, a także Katarzyna Glinka, Robert Kupisz, Dawid Woliński, Łukasz Jemioł, Hanna Wawrowska, Agnieszka Olczyk-Kot i Tomasz Kot, Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja oraz Zofia Ślotała. Bal Charytatywny Fundacji Legii odbył się w Warszawie i był jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń sezonu. Jego rangę podkreśliła obecność tak wielu celebrytów, którzy zaprezentowali się w wyrafinowanych stylizacjach.

Jednym z najbardziej szokujących momentów wieczoru była obecność Olafa Lubaszenki, który przeszedł ogromną metamorfozę. Aktor zaskoczył wszystkich swoim nowym wyglądem – w ostatnim czasie schudł aż 80 kilogramów. Przemiana była widoczna gołym okiem i wywołała falę komentarzy wśród zgromadzonych gości oraz internautów. Lubaszenko pojawił się na balu razem z Hanną Wawrowską i przyciągnął uwagę niemal tak samo, jak największe gwiazdy wieczoru.

Stylowe kreacje gwiazd: Janachowska w satynie, Boczarska w cekinach

Nie mniejszy zachwyt wzbudziły kobiece kreacje. Magdalena Boczarska zaprezentowała się w cekinowej sukni w odcieniu pudrowego różu. Jej stylizacja była zarazem subtelna i olśniewająca, co podkreślało wyjątkowy charakter wydarzenia.

Z kolei Izabela Janachowska postawiła na błyszczącą chabrową suknię z satyny. Jej wybór nie był przypadkowy – błysk tkaniny doskonale prezentował się w blasku fleszy, a kolor kreacji przykuwał uwagę.

Wśród pozostałych kobiet warto wyróżnić także Zofię Zborowską, Katarzynę Glinkę oraz Katarzynę Sokołowską, które zaprezentowały się w eleganckich i szykownych stylizacjach.

Partnerzy w świetle fleszy: Banasiuk, Jabłoński i inni panowie wieczoru

Stylizacje męskiej części gości również robiły wrażenie. Mateusz Banasiuk zaprezentował się w garniturze w kolorze kości słoniowej z dwurzędową marynarką i czarną muchą. Jego strój doskonale korespondował z cekinową suknią Magdaleny Boczarskiej, tworząc spójną i stylową parę.

Krzysztof Jabłoński postawił na klasykę – czarny garnitur, który idealnie pasował do satynowej sukni Izabeli Janachowskiej. Wśród innych elegancko ubranych mężczyzn znaleźli się m.in. Borys Szyc, Andrzej Wrona, Tomasz Kot oraz Piotr Czaykowski.

