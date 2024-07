Gwiazdy na konferencji serialu "Blondynka"

1 z 11

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa nowego sezonu serialu "Blondynka". Do obsady dołączyła Joanna Moro, która od czasu finału "Tańca z gwiazdami" odpoczywała w rodzinnym Wilnie. Gwiazda przygotowała się do powrotu do pracy i chociaż na spotkaniu prasowym błyszczała jako główna bohaterka wydarzenia, nie wygląda aż tak rewelacyjnie jak Paulina Chylewska.

Moro w skromnej stylizacji nie udało się odwrócić uwagi od seksownej i bardzo szczupłej Chylewskiej. Nogi Pauliny w kremowej stylizacji wyglądały bardzo seksownie.

