Kim Kardashian obserwuje cały świat, ale jej stylizacje z czerwonych dywanów różnią się od tych codziennych. Paparazzi sfotografowali narzeczoną Kanye Westa przed jej rezydencją w Beverly Hills. Gwiazda wybierała się na przejażdżkę ze swoją siostrą Kourtney i jej małą córeczką.

Kim Kardashian, miała na sobie szare rurku z przetarciami, szpilki Christiana Louboutina i prosty, dzianinowy top. Do tego gładko spięte włosy w kocyk i makijaż pasujący do jej ciemnej karnacji. Kim, wyglądała świetnie - jak widać nawet na co dzień, w zwyczajnych ciuchach prezentuje się przyzwoicie.

