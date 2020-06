Gwiazdy chwalą się świadectwami swoich dzieci. Ten nowy kontrowersyjny trend jest mocno krytykowany! 

Dziś odbyło się zakończenie roku szkolnego, który ze względu na pandemię koronawirusa był dosyć nietypowy, a uczniowie przez ostatnie miesiące uczyli się zdalnie. Ten trudny czas sprawił, że gwiazdy chętnie chwalą się świadectwami swoich dzieci w mediach społecznościowych, szczególnie tymi z czerwonym paskiem!

Jednak ten trend już od kilku lat jest mocno krytykowany przez rodziców i wielu psychologów. Jedni i drudzy uważają, że świadectwa bez czerwonego paska również powinny być docenianie, a chwalenie dzieci jedynie za najlepsze oceny może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wiele dzieci, które nie otrzymały paska ma pasje i zainteresowania, na które poświęcają mnóstwo czasu poza nauką, a to też powód do dumy dla rodzica. Internauci błyskawicznie zareagowali na zdjęcia gwiazd, które pokazały świadectwa swoich dzieci z czerwonym paskiem!

Sezon na chwalenie się świadectwami bąbelków 3 2 1 jeeeest!!!😂 - piszą Internauci

Burza pod zdjęciami gwiazd pokazujących zdjęcia świadectw z czerwonymi paskami?

W ubiegłym roku fala hejtu za zdjęcia z czerwonymi paskami na świadectwach swoich dzieci spadła na Borysa Szyca i Martynę Wojciechowską, którzy zdaniem niektórych Internautów promują kontrowersyjny trend. Aktor wyznał wtedy, że wspierać należy wszystkie dzieci, a czerwony pasek jest jedynie miłym dodatkiem. W tym roku gwiazdy nadal chwalą się doskonałymi świadectwami dzieci, ale piszą wprost, że nie naciskają na swoje pociechy, aby miały najlepsze oceny:

Absolutnie nie ciśniemy dzieci, żeby zdobywały szóstki, nie o to chodzi, żeby robiły coś wbrew sobie albo żeby robiły nam przyjemność, ale doceniamy wysiłek włożony w ich zdobycie. - napisała Anna Kalczyńska pod zdjęciem z synem.

Publikując zdjęcia dzieci ze świadectwami, chcą wyrazić dumę i podkreślić fakt, że cały rok ciężko pracowały na taki wynik. To jedna strona medalu, a druga to wszechobecna rywalizacja, na którą są narażone dzieci już od najmłodszych lat, a czerwony pasek to jeden z kolejnych pułapów do zdobycia!

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Publikować zdjęcia świadectw z czerwonym paskiem czy nie?

Czerwonym paskiem na świadectwie syna pochwaliła się Sylwia Juszczak-Krawczyk, pisząc, że jest bardzo dumna z Vincenta.

Z kolei Anna Kaczyńska przyznała, że czerwony pasek na świadectwie syna to było dla niej duże zaskoczenie, bo zupełnie się tego nie spodziewała.

Głos w sprawie publikowania świadectw dzieci w mediach społecznościowych zabrała też Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka jest przeciwniczką tego trendu!