Jak ten czas szybko leci! Właśnie minęło 11 lat od czasu debiutu pierwszej polskiej edycji reality-show "Big Brother", który codziennie przez cztery miesiące oglądało 9 milionów Polaków. Jakby tego było mało, po zakończeniu show, stacja TVN powtarzała program jeszcze wiele lat później.

Uczestnicy "Big Brothera" z dnia na dzień zawładnęli masową wyobraźnią Polaków. A jak wyglądają dzisiaj i co w ich życiu się zmieniło? Ostatnio do Dzień Dobry TVN zaproszono najpopularniejszych finalistów programu. Na kanapie zasiedli: Manuela Michalak, Piotr Lato, Janusz Dzięcioł i Alicja Walczak. Wszyscy opowiedzieli co zmieniło się w ich życiu od czasu emisji realisty-show.

Manuela Michalak, która dotarła do wielkiego finału programu obecnie jest właścicielem salonu fryzjerskiego, w którym pracuje najlepszy fryzjer Mistrzostw Polski.

- Pracowałam w Maratonie uśmiechu, byłam współprowadzącą tego programu. Ten rok jest rokiem, w których spełniam się zawodowo. Na międzynarodowych targach look moje włosy otrzymały złoty medal na światowych targach w Poznaniu. Teraz prowadzę swój salon fryzjerski.

Jedna z najseksowniejszych uczestniczek, Alicja Walczak, obecnie kończy trzeci kierunek studiów i rozwija się duchowo.

- Przez te 11 lat współprowadziłam program Miss Polonia. Ale dla mnie to był taki okres przemiany, nauki i poszukiwania licznych podróży. Ukończyłam politologię i dziennikarstwo. A teraz obroniłam się na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Piszę ikony, maluję obrazy. Przez ten czas najważniejszym sensem dla mnie jest rozwój duchowy i wszystko to co robimy.

Piotr Lato, który po "Big Brother" był jeszcze uczestnikiem 4. edycji "Idola" żyje z muzyki. Od roku komponuje piosenki i pisze teksty, którymi "zarabia na życie", jak sam twierdzi "skromnego muzyka". Z kolei zwycięzca programu, Janusz Dzięcioł, cały czas udziela się w polityce. Obecnie jest posłem Platformy Obywatelskiej.

Zobaczcie jak dzisiaj wyglądają finaliści 1. edycji polskiego "Big Brothera". Czy bardzo zmienili się przez te 11 lat?