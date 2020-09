Gwiazdor z "Top Model" oświadczył się! Pochwalił się imponującym pierścionkiem swojej wybranki

Jakob Kosel zdecydował się zaskoczyć swoją partnerkę i oświadczył się w jej urodziny! O związku modela z popularną influencerką, Agnieszką Wilczewską znaną jako Ciocia Liestyle media informowały już od dawna. Blogerka w 2018 roku rozwiodła się z Wujaszkiem Liestyle i zaczęła spotykać się z modelem. Wydaje się, że związek tej popularnej pary w show-biznesie jest naprawdę poważny - w końcu właśnie się zaręczyli.

Gwiazdor "Top Model" opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym widać pierścionek zaręczynowy z brylantem. W żartobliwy sposób przyznał, że właśnie się oświadczył:

HE SAID: WIADOMO! DAJ KAWAŁEK PIZZY 😈💍🙊🍕🥂 - napisał żartobliwie Jakob Kosel na Instagramie.

Zdjęciem pierścionka zaręczynowego pochwaliła się też Ciocia Liestyle i napisała wprost, że to najlepszy prezent urodzinowy jaki mogła sobie wymarzyć.

Urodzinowa Grażynka dostała najpiekniejszy prezent ever 🙈happy bday to me 🍾🥰💍