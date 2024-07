Thomas Jane, gwiazdor serialu HBO "Hung", opowiedział ostatnio o swoich początkach w Hollywood. Przyznał się, że gdy miał 18 lat i był początkującym artystą zarabiał jako męska prostytutka.



- Miałem 18 lat. To nie był problem przejść bulwarem w Santa Monica i poprosić jakiegoś faceta, żeby kupił mi kanapkę. Wiesz o czym mówię? - wyznał w rozmowie z "The Sun".



Reszta życia Thomasa jest jak amerykański sen. Młody chłopak przyjeżdża do miasta marzeń, nie mając środków do życia, aż pewnego dnia odkrywa go Patricia Arquette i staje się gwiazdą Hollywood.



Aktor w wywiadzie jasno twierdzi, że jest całkowicie heteroseksualny, ale w tamtych czasach był otwarty na eksperymenty i jako młody chłopak poznawał swoją seksualność.



Thomas Jane znany jest również z ról w takich filmach jak "Mgła", "Łowca snów", "Grzeszna miłość" czy "Cienka czerwona linia".



habibi

Reklama