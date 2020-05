Katarzyna Łaniewska jest aktorką, która pracuje od ponad 60 lat. Gwiazda „Kogla Mogla” zdradziła w rozmowie z "Super Expressem", ile obecnie wynosi jej emerytura. Okazuje się, że to kwota nieco ponad dwa tysiące złotych. Czy aktorka musi żyć z oszczędności?

Katarzyna Łaniewska szczerze opowiedziała też, co myśli o młodych gwiazdach, które zarabiają miliony, a mimo to narzekają na swoje zarobki!

Gwiazda „Kogla Mogla” wyznała, że jej emerytura na przestrzeni ostatnich lat faktycznie wzrosła, ale nie oznacza to, że jest to kwota wystarczająca. Połowę emerytury aktorki pochłania czynsz:

W swoich latach wysługi za 60 lat pracy dostawałam 860 zł emerytury. To była moje pierwsza emerytura. Potem zrobiło się 900 coś tam. Na dzień dzisiejszy emerytury moje i moich kolegów wynoszą dwa tysiące złotych z kawałeczkiem. (...) Same moje komorne wynosiło kiedyś 390 zł, a teraz płacę 900 zł - poinformowała Katarzyna Łaniewska w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Łaniewska jednak nie narzeka i stara się sobie radzić, ma też oszczędności i nadal jest aktywna zawodowo:

Zarabiałam oczywiście, ale jak się zarabia, to się odkłada, a potem się nie zarabia i nie ma co odłożyć, więc ta kupka niknie w oczach - dodaje aktorka.

Okazuje się, że Katarzyna Łaniewska ostro ocenia nowe pokolenie gwiazd, które coraz częściej narzeka na swoje zarobki, szczególnie w czasie epidemii koronawirusa, przez którą kina, teatry i plany zdjęciowe zostały zamknięte:

Głupio mi jest, jak koledzy, którzy zarabiali miliony, mówią, że nie będą mieli co włożyć do garnka. To wstyd. Kiedyś nam ministerstwo wyznaczało, jaką gażę mamy mieć, ile zarobić. Jak się wyrobiło limit filmów, to do ministerstwa pisałam, czy mogę więcej zarabiać. A teraz są bajeczne sumy, zupełnie nie wiadomo skąd, i to dla ludzi, którzy naprawdę niewiele zasłużyli, dla amatorów – mówi wprost Katarzyna Łaniewska w rozmowie z tabloidem.