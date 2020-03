Gwiazda "Idola" urodziła syna! Pochwaliła się też pierwszym zdjęciem z maleństwem!

Wspaniała wiadomość obiegła media! Gwiazda "Idola", Hania Stach urodziła synka! Wokalistka postanowiła podzielić się swoim szczęściem z fanami i opublikowała pierwsze zdjęcie z maleństwem. Co więcej piosenkarka ujawniła także imię swojego dziecka. Trzeba przyznać, że to dość oryginalny wybór. Zobaczcie sami!

Hania Stach urodziła syna! Zdradziła też imię maleństwa

Hania Stach wystąpiła w drugiej edycji "Idola" i od razu oczarowała wszystkich swoim głosem. Chociaż stawiana była w gronie faworytek do głównej wygranej, to jednak piosenkarka w pewnym momencie postanowiła zrezygnować z talent show ze względów zdrowotnych. Na szczęście wokalistka do tej pory kontynuuje swoją muzyczną karierę z ogromnym powodzeniem.

Kilka tygodni temu Hania poinformowała, że spodziewa się dziecka. Fani z niecierpliwością oczekiwali na narodziny potomka gwiazdy. W poniedziałek 23 marca wokalistka poinformowała, że na świecie jest już jej upragniony synek Iwo!

Jest!❤️🥰 Iwo, Iwko, Iweczko🥰 Pozdrawiamy całą rodzinką z Malezji☺️ - napisała Hania Stach pod pierwszym zdjęciem z maleństwem, które gwiazda dodała na swój Instagram!

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji dla Hani od jej wiernych fanów!

- ❤️😍 niech rośnie zdrowo 😘 - Wspaniale cudownie 😍😍😍😍 - Haniu... niech rośnie zdrowo :) - Gratulacje,niech zdowo sie chowa 🤗😘💪😉 - czytamy w komentarzach.

My również dołączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia i siły dla mamy i maleństwa!

Niedawno Hania podzieliła się zdjęciem z dużym, ciążowym brzuszkiem! Dzisiaj na świecie jest już jej upragniony synek Iwo!