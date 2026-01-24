Nowy film Jana Komasy, zatytułowany „Dobry chłopiec”, to psychologiczny thriller, który przedstawia dramatyczną historię 19-letniego Tommy'ego. Chłopak zostaje porwany i zamknięty w piwnicy przez nieznajomego mężczyznę o imieniu Chris. Nie jest sam - Chris oraz jego żona Kathryn postanawiają poddać go intensywnej resocjalizacji, starając się przemienić go w tytułowego „dobrego chłopca”.

Ich metody są jednak dalekie od standardowych - widzowie będą świadkami przerażającej próby przemiany charakteru człowieka pod wpływem psychicznego i fizycznego nacisku. Produkcja łączy elementy thrillera z głębokim dramatem psychologicznym, tworząc opowieść, która nie pozwala o sobie zapomnieć.

Obsada filmu „Dobry chłopiec” – gwiazda „Dojrzewania” gra główną rolę

Główną rolę Tommy'ego gra Anson Boon. Aktor znany z wcześniejszych ról złożonych i emocjonalnie wymagających, wciela się w chłopaka uwikłanego w brutalną grę psychologiczną. W postacie jego porywaczy wcielają się Stephen Graham oraz Andrea Riseborough - para aktorów z ogromnym dorobkiem i uznaniem międzynarodowym. Ich obecność na ekranie wzbudza napięcie i buduje atmosferę grozy. Graham niedawno pojawił się w głośnym serialu „Dojrzewanie” Netfliksa.

Chemia pomiędzy aktorami oraz ich sugestywne kreacje sprawiają, że film zyskuje dodatkowy wymiar emocjonalny. Krytycy podkreślają intensywność występów, które wpisują się w narrację filmu jako dramatycznego eksperymentu psychologicznego.

Gdzie kręcono „Dobrego chłopca”? Lokacje w Polsce i Wielkiej Brytanii

Zdjęcia do produkcji odbywały się w kilku lokalizacjach - zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Ekipa filmowa pracowała m.in. w Sękocinie i Warszawie, a także w brytyjskim Yorkshire. Te różnorodne krajobrazy budują scenografię odpowiadającą surowej atmosferze filmu i podkreślają izolację bohaterów.

Wizualną stronę filmu opracował Michał Dymek, ceniony operator filmowy, który nadał historii niepokojącego, surowego tonu. Jego wcześniejsze doświadczenia w pracy nad dramatami psychologicznymi znajdują odzwierciedlenie w zdjęciach pełnych symboliki i głębi.

„Dobry chłopiec” zadebiutuje na ekranach kin 6 marca. Film już teraz budzi duże emocje wśród widzów i krytyków. Połączenie mocnej obsady, niepokojącego tematu oraz doświadczonej reżyserii sprawia, że zapowiedź tej produkcji wywołuje duże poruszenie w świecie kina.

Produkcja powstała przy udziale Canal+ Polska, TVN Warner Bros Discovery i Skopia Film, a współfinansował ją Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wśród producentów znaleźli się m.in. Jeremy Thomas, Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska.

Nowy thriller psychologiczny Jan Komasa

Jan Komasa, znany z sukcesów takich jak „Boże Ciało” i „Sala samobójców”, powraca na ekran z produkcją, która może okazać się kolejnym przełomem w jego karierze. „Dobry chłopiec” to film nie tylko odważny tematycznie, ale również intensywny emocjonalnie.

Reżyser skupia się na granicach ludzkiej psychiki, pokazując jak ekstremalne sytuacje mogą wpływać na kształtowanie osobowości. To nie jest tylko film o porwaniu - to opowieść o kontroli, wolności i potrzebie przetrwania. „Dobry chłopiec” już teraz jest uznawany za jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów sezonu i z pewnością wywoła burzliwe dyskusje po premierze.

