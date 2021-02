Gwiazda "Barw Szczęścia" została mamą! Zdradziła płeć i imię drugiego dziecka 

Dla gwiazdy "Barw szczęścia" 14 lutego był jeszcze bardziej wyjątkową datą. Divine Kitenge-Martyńska urodziła w tym dniu swojego drugiego synka. Odtwórczyni serialowej Cariny nie opowiadała za wiele o ciąży, ponieważ zgodnie z kulturą Kongo, z którego pochodzi, kobieta spokojnie musi doczekać rozwiązania i nie zapeszać. Dlatego rodzice nowo narodzonego chłopca podzielili się swoim szczęściem dopiero po narodzinach. W niedzielę powitali na świecie drugiego syna. Jak ma na imię?

Divine Kitenge-Martyńska z "Barw Szczęścia" urodziła drugiego syna

Divine Kitenge-Martyńska i jej mąż Tomasz Martyński postanowili nadać swojemu drugiemu synowi imię Kenzo Béni. Tym razem postawili na piękne kongijskie imię. Ich pierwszy syn, dziś już trzyletni nazywa się Eryk. Rodzina nie posiada się ze szczęścia.

Przez okres ciąży Divine, para zdecydowanie zrezygnowała z korzystania z social-mediów. Dopiero 15 lutego na Instagramie Divine mogliśmy zobaczyć zdjęcie z pięknej ciążowej sesji i krótką informację:

Długo nas tutaj nie było ☺️ ale za to jesteśmy z większą rodziną👌🏾 Do Martyńskich dołączył Kenzo Béni 👼🏼💙💙Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek ❤️ - napisała szczęśliwa mama.

Divine i Tomasz poznali się w 2016 roku podczas konkursu Miss Egzotica 2015. Od razu przypadli sobie do gustu. Ich ślub odbył się w 2017 roku na malowniczych Mazurach. Fragmenty z tej uroczystości postanowili opublikować przy okazji teledysku do piosenki Tomasza "Musisz choć raz". Para doczekała już dwojga dzieci, ale czy planuje kolejne? Tego niestety nie wiemy, ponieważ oboje od kilku lat konsekwentnie unikają mówienia o swoim życiu prywatnym. Mimo tego Divine i Tomasz mogą liczyć na wsparcie wielu fanów. Pod postem informującym o przyjściu na świat Kenzo Béni możemy przeczytać mnóstwo gratulacji, do których oczywiście także się dołączamy!

Divine Kitenge-Martyńska pokazała zdjęcie z ciążowej sesji. Niedawno przywitała na świecie swojego drugiego synka!

Divine jest mamą trzyletniego Eryka, którego widzowie "Barw szczęścia" doskonale znają, bo chłopiec gra w serialu razem z mamą.

Divine poślubiła Tomasza Martyńskiego, wokalistę disco-polo znanego z zespołu "Sunset Strip"