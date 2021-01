Gwiazda ''Kogla-Mogla 3'' jest w zaawansowanej ciąży. Pokazała piękne zdjęcia

Znana z kultowego serialu ''Na dobre i na złe'' i najnowszej części ''Kogla-Mogla 3'' Aleksandra Hamkało, jest w zaawansowanej ciąży. Aktorka po raz drugi zostanie mamą! Hamkało oczekuje przyjścia swojego drugiego dziecka lada dzień, jak sama napisała, jest ''na ostatniej prostej''.

Ola Hamkało w ciąży! Pokazała duży ciążowy brzuszek! Urodzi chłopca czy dziewczynkę?

Ola Hamkało zostanie mamą po raz drugi, aktorka ogłosiła wspaniałą nowinę we wrześniu minionego roku. Hamkało jest już mamą czteroletniej Jagny, na swoim Instagramie przyznała, że teraz oczekuje chłopca. Do ujawnienia płci swojego potomka zmotywował ją Strajk Kobiet. Na fali jesiennych protestów przyznała, że będzie miała synka i opisała, jak ma zamiar go wychować:

Dziękuję Wam za niezłomną wytrwałość. (...) Ze swojej strony mogę obiecać, że hoduję nam wszystkim chłopaka z otwartą głową. Niepokornego antysystemowca (wiem, że o to zadba jego stary), szanującego wszystkie kobiety gościa (myślę, że o to postara się jego siostra) i opętanego demonem ekologizmu feministę (już moja w tym głowa). Stay Wild! Stay Angry - pisała wówczas na swoim Instagramie, komentując liczne protesty, jakie przewijały się przez Polskę przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Ola Hamkało lada moment spodziewa się rozwiązania. Na swoim Instagramie udostępnia liczne zdjęcia, pod którymi zamieszcza urocze opisy:

Oto twarz człowieka, który już tylko śpi, je i czeka - napisała pod jednym ze swoich ostatnich selfie.

Z kolei ostatnie zdjęcie, jakie umieściła aktorka na Instagramie, zostały zrobione w mieszkaniu aktorki. Na parapecie pełnym roślin Ola pozuje w kimono i eksponuje brzuch. Pod fotografią pojawiło się wiele komplementujących komentarzy:

Pięknie!!!💫 Piękny brzuszek Prawie Malediwy Czadowo na maxa ❤️❤️ fryzura Genialna a ten brzuszek cudo! - komentują zachwyceni fani.

Też przyznacie, że Ola Hamkało w drugiej ciąży wygląda zjawiskowo?

Ola Hamkało w dziewiątym miesiącu wygląda pięknie.

Ola Hamkało relacjonuje, jak spędza czas podczas drugiej ciąży.