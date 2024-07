Ania i Grzesiek z "Rolnik szuka żony" na balu. Młode małżeństwo wybrało się na imprezę zorganizowaną przez jedną z firm rolniczych, a w sieci Grzesiek pochwalił się wspólnym zdjęciem z piękną żoną. Na fotografii możemy podziwiać eleganckich państwa Bardowskich - Grzegorz ubrany w swój ślubny garnitur, a Ania w seksowną suknię od projektantki, która była autorką również jej ślubnej kreacji, Agnieszki Światły. W niebiesko-czarnej kreacji żona Grześka pochwaliła się świetną figurą zaledwie kilka tygodni po narodzinach dziecka!

Stylizacja Ani nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Internauci ostro skrytykowali wygląd żony rolnika. Co pisali w komentarzach?

O matko kto Anię tak ubrał.przeciez ta spódnica wygląda na niej strasznie ..Ona w spódnicy..masakra..nie piszę ze złości bo Was bardzo lubię .ale masakra Ani strój...

Ania co ty taka zminimalizowana ,nigdy wcześniej nie było widać tej różnicy wzrostu chociaż nie ma to znaczenia ale źle to wygląda wręcz śmiesznie,przepraszam za szczerość,,,,nie można bylo wcześniej się do czegoś przyczepić ale dzis to masakra jest,,,źle brzydko i nie stylowo - krytykowali internauci.