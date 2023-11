Żona Grześka z "Rolnik szuka żony" jest wzorową gospodynią w swoim domu! Ania Bardowska pokazała swoim fanom na Facebooku, jak przygotowuje się do nadejścia zimy. Okazuje się, że uczestniczka drugiej edycji wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach, zabrała się za robienie zimowych zapasów. Żona Grześka pokazała, jak pracuje w kuchni, a przy okazji zdradziła swój sprawdzony przepis na lodowe kostki z malin ;)

Przygotowania zapasów na zimę trwają. To dopiero początek zabawy z malinami. Co z nich zrobię ? Soki, dżemy i lodowe kostki do herbaty- napisała pod zdjęciem Ania.