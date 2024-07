Od dziś ( 12 maj) w sprzedaży nowa płyta Grzegorza Hyżego - "Momenty". To drugi album w dorobku młodego wokalisty, który z poprzednią płytą "Z całych sił" osiągnął wielki sukces, bowiem album zdobył status platyny. Czy teraz artysta powtórzy swój sukces?

Długo wyczekiwany album "Momenty" to w karierze Grzegorza Hyżego moment szczególny. Otwiera bowiem nowy etap, naznaczony o wiele większą świadomością stylu i artystyczną ambicją. Chyba nieprzypadkowo płyta ukazuje się w okolicy trzydziestych urodzin artysty.

Muzycznie "Momenty" to mądry i szlachetny flirt dwóch światów - mainstreamowego rocka i krainy nowoczesnego indie. Dzięki temu nowe piosenki zachwycą starszych fanów Hyżego, ale znajdą tu coś dla siebie także fani muzyki alternatywnej.

Hyży ewoluował też w warstwie lirycznej. Śpiewa o ważniejszych sprawach, a teksty są integralną częścią pełnego komunikatu. Sam rzut oka na tytuły nie pozostawia wątpliwości. Grzegorz nie jest już "zagadką", nie prosi "naucz mnie" i ewidentnie nie pojawił się tu "na chwilę". Rozumie za to, że "jutro jest dziś" i "to jeszcze nie koniec", a przed nim długa "droga" i cały "ocean" przygód i wrażeń. Najważniejsze jednak, że realizacja artystycznych zamiarów nie stoi tu w sprzeczności z przebojowością. Grzegorz nie zapomniał o hitach - wystarczy tylko raz posłuchać chwytliwych refrenów "pod wiatr" czy "o pani!" by później mimowolnie nucić je "noc i dzień".

Lista piosenek:

1. Noc i Dzień

2. Jutro Jest Dziś

3. O Pani!

4. Say

5. Niech Pomyślą, Że To Ja

6. Brak

7. Ratuj

8. To Jeszcze Nie Koniec

9. Losing Game

10. Mayday

11. Droga

12. Ocean

Bonus track:

13. Pod Wiatr

Grzegorz Hyży "Pod wiatr"

Okładka płyty "Momenty"