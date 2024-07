23-letnia Emma Watson pojawiła się ostatnio na okładce New York Times’a w grzecznej stylizacji a’la Twiggy. Jej angielski look wydobyto za pomocą delikatnego makeupu, który nadał jej młodzieńczego wdzięku w stylu retro.

Górną powiekę aktorki podkreślono grubą kreską za pomocą czarnego eyelinera, a do makijażu dolnej powieki wykorzystano czarna kredkę do oczu. Usta pokryto szminką w kolorze nude z delikatnym połyskiem, co nadało jej świeżości i delikatności. Zaaplikowany róż na policzkach optycznie wysmuklił jej twarz, podkreślił piegi i całość uszlachetnił.

Ten prosty makijaż pasuje do każdego rodzaju urody, niezależnie od koloru włosów i kształtu twarzy. Czy są tu jakieś chętne na makijaż w stylu Emmy?

Poniżej w naszej galerii znajdziecie ewolucję stylu Emmy Watson: