Tusz do rzęs to dla mnie absolutny, makijażowy must have! Mogę zrezygnować z ukichanych kresek, ale rzęsy muszę mieć wprost posklejane od tuszu, niczymy Twiggy. A teraz, w dobie przedłużania rzęs, tym bardziej kusi mnie, by moje były maksymalne za sprawą dobrego kosmetyku (sztuczne rzęsy są dla mnie niewygodne)...

Produkt GOSH jest fantastyczny. Jednocześnie wydłuża i pogrubia włoski, a przy okazji ma działanie odżywcze. I rzeczywiście działa! Maskara zwiększa gęstość i grubość rzęs, oraz stymuluje je do wzrostu dzięki czemu stają się dłuższe. Efekty widać już po tygodniu!

Polecam,

Natalia Kosznik

redaktor fleszstyle.pl