Grażyna Szapołowska to jedna z niewielu aktorek, której dużo młodsze koleżanki mogą pozazdrościć kondycji fizycznej i nieziemsko długich nóg. Aktorka słynie z tego, że bardzo o siebie dba i niemal w każdej sytuacji jest elegancka. Niedawno pokazała klasę na okładce "Vivy" i w szczerej rozmowie dla magazynu. Zobacz: Grażyna Szapołowska z córką na okładce "Vivy!". Co jeszcze na Wielkanoc?

Aktualnie gwiazda promuje swoją najnowszą książkę i liczy na to, że stanie się ona hitem. Szapołowska w miniony weekend spotkała się z fanami między innymi na Targach Książki w Warszawie, a dzisiaj odbyła się konferencja poświęcona dziełu. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl aktorka nie chciała pozować fotografom do zdjęć. Mówiła, że zgodzi się tylko wtedy, kiedy fotoreporterzy kupią po egzemplarzu książki.

To samo było na Targach Książki. Podszedłem do niej, żeby zrobić zdjęcia, a ona: Przeczytałeś moją książkę? Jak nie to kup i zapozuje - zdradził nam jeden z obecnych na miejscu fotografów.