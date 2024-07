Po wielkim osobistym dramacie, popularna aktorka Grażyna Błęcka-Kolska wraca na ekrany! Gwiazda lat 80. i 90. weźmie udział w trzeciej części kultowego filmu sprzed lat "Kogel Mogel". O tym, że aktorka zgodziła się ponownie zagrać Kasię z "Kogla Mogla" w rozmowie z Faktem poinformowała twórczyni filmu, Ilona Łepkowska. Scenarzystka przyznała w tabloidzie, że już rozmawiała z Grażyną Błęcką-Kolską, bez której nie wyobraża sobie trzeciej części wielkiego hitu.

Wstępnie już z nią rozmawialiśmy – przyznała Ilona Łepkowska – Nie wiedzieliśmy wcześniej czy się zgodzi, a że jest główną bohaterką, bez niej ten film nie miałby sensu. Niebawem zabieram się do pisania.

Scenariusz do trzeciej części filmu ma powstać do końca roku. Czy podobnie jak dwie pierwsze części "Kogla Mogla", kolejna odsłona produkcji o perypetiach Kasi Solskiej odniesie sukces? Tego jesteśmy pewni! Jeżeli nie oglądaliście jeszcze produkcji, które podbiły serca widzów pod koniec lat osiemdziesiątych, to koniecznie musicie nadrobić zaległości.

My już nie możemy doczekać się trzeciej części filmu z Grażyną Błęcką-Kolską w roli głównej. Dla aktorki będzie to wielki powrót po dramatycznym wypadku sprzed dwóch lat, w którym straciła swoją jedyną córkę Zuzannę.

Grażyna Błęcka-Kolska zagra w trzeciej części filmu "Kogel Mogel".

Ilona Łepkowska do końca roku planuje napisać scenariusz filmu.