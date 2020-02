Czemu nie zobaczymy obu braci Mroczków w tanecznym show? Od lat unikają pokazywania się razem, robienia sobie zdjęć, udzielania wspólnych wywiadów. Chcą pracować na własny rachunek. Jest też coś, co mocno ich dzieli – podejście do życia.

– Rafał jest narwany, wszędzie go pełno, chodzi za reżyserem i o wszystko wypytuje, wszystko go interesuje. Sprawdza, rzuca pomysły. Za to Marcin jest spokojny, cierpliwy. Czeka na wskazówki. Również jest mocno zaangażowany, ale nie zwraca na siebie tyle uwagi – mówi nam osoba pracująca na planie „M jak miłość”.