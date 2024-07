Wszystko się kiedyś kończy i z dużym żalem będziemy żegnać bohaterki kultowego serialu "Gotowe na wszystko”, w którym przez cały czas gra toczy się o wysoką stawkę. Osiem lat - tyle czasu mogliśmy oglądać zawiłe losy przyjaciółek z Wisteria Lane. Niestety, w Stanach Zjednoczonych wyświetlono już ostatni raz "Gotowe na wszystko". W minioną niedzielę widzowie zobaczyli finałowy dwugodzinny odcinek serialu w którym rozstaniemy się z Bree (Marcia Cross), Gaby (Eva Longoria), Lynette (Felicity Huffman) i Susan (Teri Hather).

W skrócie podsumujmy jak zakończyły się losy bohaterów kultowego serialu:

Wspierana przez przyjaciółki i swojego adwokata Bree, trafi przed sąd, gdzie będzie udowadniać swoją niewinność w sprawie śmierci ojczyma Gaby. Ku zaskoczeniu wszystkich, na sali sądowej pojawi się starsza pani McClasky, która pomoże swojej rudowłosej sąsiadce. Renee szykuje się do ślubu, jednak za sprawą Julie, córki Susan, nie wszystko pójdzie gładko. Lynett wreszcie odzyska miłość swojego męża, co jednak nie do końca ją uszczęśliwi... Ostatecznie wszystkie przyjaciółki pożegnają się z Wisteria Lane.

Chociaż "Gotowe na wszystko" miały swoje wzloty i upadki to dla wielu widzów serial był doskonałym uzupełnieniem spuścizny jaką pozostawił po sobie kultowy serial "Seks w wielkim mieście". Poniżej krótka fotorelacja z ostatniego odcinka "Gotowych":