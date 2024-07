Wiosenno-letnia kolekcja projektantki przedstawiona została w klimacie PRLu. Gosia Baczyńska zaprosiła gości na „wielkie pranie”, czyli pokaz, podczas którego modelki nie szły po wybiegu, ale po zaaranżowanych dachu, który do złudzenia przypominał scenerię z filmów Barei.

Niestety, otoczka pokazu przyćmiła nieco samą kolekcję, gdyż kreacje zeszły na drugi plan.

Wiosenno-letnia kolekcja Gosi Baczyńskiej to przede wszystkim koronki i jedwab. Widoczne są również wpływy lat 40., czyli modne kołnierzyki i kroje typowe dla tej dekady - długość do kolan oraz geometryczne dekolty.

- Ta kolekcja to impresja na temat wspomnień, które ożywają w tak klimatycznym miejscu jak praskie podwórko, gdzie wciąż jeszcze obecny jest nastrój lat 60-tych i 70-tych. To historia o zwykłych i niezwykłych ludziach o różnorodnych charakterach i osobowościach – powiedziała Gosia Baczyńska, ambasadorka LG.

Inspiracją dla projektantki był folklor miejski. W kolekcji pojawiły się kreacje uszyte

z jedwabiu drukowanego we wzory, które niegdyś gościły na dekoracyjnych makatkach. Obok kobiecych sukienek z ekskluzywnych koronek misternie wyszywanych koralikami, pojawiły się kreacje z wełny ubraniowej ręcznie haftowanej w motywy zaczerpnięte z ludowych wyszywanek. W kolekcji nie zabrakło również zniewalającej sukni ślubnej.

Na pokazie Gosi Baczyńskiej zjawiła się większość gwiazd rodzimego showbiznesu.

W roli modelki wystąpiła nawet Tola Szlagowska, która tak opisała ten wieeczór na Facebooku:

"W piatek wieczrem, na pradze odbyl sie pokaz Gosi Baczynskiej. Niesamowicie mi sie podobalo to, ze byl inspirowany Tangiem Rybczynskiego..naprawde mega trafiony pomysl. Super bylo tez to, ze zostaly polaczone rozne dziedziny sztuki, byly w tym emocje i przekaz. Poznalam Gosie na urodzinach Party, gdzie powiedziala ze wygladam "jak z jej pokazu", spodobala jej sie moja fryzura i styl, zaproponowala mi zebym wziela w nim udzial. Bylo to niesamowicie mile i z ogromna przyjemnoscia przyjelam zaproszenie :)"

