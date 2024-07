Gosia Andrzejewicz na jakiś czas zniknęła z show-biznesu, po to by nagrać nową płytę. Chociaż krążek jeszcze nie trafił do sprzedaży to piosenkarka promuje singiel "Lover Boy", nagrany w duecie z gwiazdą lat 90., dr. Albanem. Z tej okazji Gosia zdecydowała się zapuścić włosy i nieco zmienić ich odcień blondu.

Na Facebooku Andrzejewicz pochwaliła się zdjęciem, na którym ma pofalowaną fryzurę. Wyraźnie widać, że jej włosy są bardziej złote i dłuższe niż w czasach kiedy święciła triumfy na listach przebojów. Przy okazji Gosia zalotnie spogląda na swoich fanów i zapowiada kolejny premierowy singiel.

Porównując Gosię z czasów ostatniej wydanej płyty "Wojowniczka" i obecnie, w której fryzurze wygląda lepiej? Zagłosuj w sondażu poniżej: