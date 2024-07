1 z 8

Mateusz "Góral" Jarzębiak po Top Model rozwinął skrzydła. Media rozpisują się jednak głównie na temat jego związku z Olgą Kaczyńską. Para niedawno wynajęła wspólne mieszkanie, o które dba na razie on. Przypomnijmy: Olga Kaczyńska pokazała jak wychowała sobie Górala: "Książę na kolanach"

O ile życie prywatne Górala układa się znakomicie, to jego kariera równie nabrała rozpędu. Właśnie niedawno okazało się, że Mateusz został twarzą nowej kampanii marki Wojas! Do sieci trafiły kulisy sesji zdjęciowej. Mateusz wraz ze zwyciężczynią konkursu The Look Of The Year 2014 Polska, Aleksandrą Kielan będą reklamować sieciówkę przez najbliższe miesiące:

Sesję zdjęciową promującą kampanię wiosna-lato 2015 marki Wojas wykonano w warszawskim studiu fotograficznym. Twarzami kampanii zostali Aleksandra Kielan, zwyciężczyni konkursu The Look Of The Year 2014 Polska oraz Mateusz Jarzębiak, uczestnik programu Top Model, agencja D'vision. Minimalistyczna scenografia i metaliczne akcenty idealnie odzwierciedlają wiosenno-letnią kolekcję marki. Nowa kolekcja Wojas wiosna-lato 2015 to klasyka współgrająca ze sportową elegancją. Marka proponuje obuwie, które zachwyca lekkością, minimalizmem i swobodą miejskiego stylu. - czytamy na Facebooku marki Wojas

Wielkie gratulacje!

