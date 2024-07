Miłość Górala i Olgi Kaczyńskiej wciąż kwitnie. Zakochani nie szczędzą sobie czułości, a swoim związkiem chwalą się na profilach społecznościowych. Nie brakuje też czułych komentarzy i komplementów. Ostatnio razem imprezowali na urodzinach DJ-a Adamusa, gdzie byli największymi gwiazdami. Zobacz: Olga i Góral pierwszy raz razem na imprezie. Na parkiecie dali z siebie wszystko

Nie wszystkim jednak podoba się to, że model i modelka tak obnoszą się swoim szczęściem. Ostatnio na Instagramie zwyciężczyni drugiej edycji Top Mode​l wybuchła kłótnia. Jedna z fanek skrytykowała związek Górala i Kaczyńskiej, co sprowokowało wymianę zdań. Niestety komentarz ten został usunięty, ale do tej pory można przeczytać bardzo nieprzyjemną odpowiedź modela:

@ejszaa nie spinaj sie bo zlosc pieknosci szkodzi a Ty nie masz czym szastac i wiecej luzu, usmiechu na twarzy bo masz zabki jak gwiazdki ....tak daleko od siebie :) i nie ma sensu zazdroscic Olgusi chlopaka racja dobrze ze Ty nie nasz ciotowatego :) chociaz nie wydaje mi sie zebys go wogole miala no ale to juz kwestia wyboru z przymusu. - czytamy (pis. oryginalna)

Całą sytuację próbowała załagodzić Kaczyńska, która stwierdziła, że nie ma sensu marnować energii na negatywne komentarze:

@mateuszgoral.jarzebiak dobra, nie marnujmy wiecej energii na walke z zawiscia :* chodz lepiej juz do naszego palacu

Czy Góral to na pewno taki dżentelmen, jak twierdzi Olga?

