Na dworze około 30 stopni Celsiusza, a u nas co najmniej o 10 więcej. Najseksowniejsi mężczyźni tego lata w subiektywnym rankingu naszej redakcji. Ciekawe, czy się zgodzicie z naszym wyborem na miejscu numer jeden!

NUMER 8: DAVID GANDY

Kilka lat lemu magazyn „GQ” nazwał go nazwał go „najpiękniejszym mężczyzną, jaki narodził się na naszej planecie”. Ale że to było kilka lat temu - u nas zajmuje miejsce 8. Przynajmniej tego lata :)