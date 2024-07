Na pytanie o jesienny niezbędnik Gok Wan odpowiedział redakcji Fleszstyle.pl:

"Gruby, mięsisty i piękny tweed! Uważam, że każda kobieta powinna mieć coś tweedowego, może to być kurtka, może to być płaszcz, ale także np. spodnie. Ważne by był dobrej jakości, a ubrania z niego uszyte najlepiej w stylu lat 40., lub 50."

Zgadzamy się z nim w 100%! Dobrze skrojona marynarka z tweedu wygląda obłędnie i można ja stylizować na kilka sposobów. Do pracy, na weekendowy wypad, czy wieczorne wyjście. Wszystko zależy od dodatków!

Tweed, czyli specyficzna szkocka tkanina z grubej przędzy zgrzebnej występuje w wielu wariantach! Jednak najczęściej można ją spotkać w splocie jodełkowym.

Świetnie nada się na jesienne dni!