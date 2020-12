Godlewska ułaskawiła karpia soczystym buziakiem! Przed świętami nie zobaczycie już pewnie nic bardziej poruszającego

Małgorzata Godlewska postanowiła znów zrobić coś spektakularnego na święta. I naprawdę warto docenić ten gest. Tym razem celebrytka zdecydowała się nie wykonywać kolejnej kolędy, za to zrobić coś dobrego dla zwierząt. Choć wielbiciele jej wokalnego talentu mogą czuć się zawiedzeni, z pewnością skorzysta na tym karp. Budząca wiele emocji gwiazda wykupiła z niewoli okazałego karpia i wypuściła go do wody. Całe to wydarzenie zostało zaś udokumentowane na zdjęciach.

Starsza z sióstr Godlewskich, która zasłynęła swoimi wykonaniami kolęd, czy hymnu narodowego, pojawiła się w ostatnich dniach przy jednym ze stoisk z żywymi rybami. Wybrała dość pokaźnego karpia i w foliowym worku przeniosła go nad otwarte wody. Tam wyciągnęła go z torby, pożegnała czule i zamaszystym ruchem zwróciła mu wolność.

Zdjęcia z tego wydarzenia z pewnością zostaną zapamiętane nie tylko przez miłośników przyrody.

AKPA

Nie obyło się bez małego wypadku - karp wylądował na piasku.

AKPA

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i po soczystym buziaku ryba ostatecznie wylądowała w wodzie.

AKPA

AKPA

W ten sposób celebrytka zaoszczędziła karpiowi wigilijnych tortur. Doceniając ten wspaniałomyślny gest życzymy pani Małgorzacie, jak i jej fanom dużo zdrowia.