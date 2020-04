Gigi Hadid i Zayn Malik zostaną rodzicami! Modelka jest już w 5. miesiącu ciąży

Wspaniała informacja obiegła media! Gigi Hadid i były członek grupy "One Direction", Zayn Malik spodziewają się dziecka. Modelka jest już w 5. miesiącu ciąży! Podobno przyszli rodzicie już nie mogą się doczekać, aż powitają na świecie swoje pierwsze maleństwo! Sprawdźcie szczegóły!

Gigi Hadid jest w ciąży! Ojcem dziecka jest były członek "One Direction"

Wiadomość o tym, że Gigi Hadid i Zayn Malik spodziewają się dziecka przekazał serwis TMZ.

Gigi jest już w 20. tygodniu ciąży. Nie wiadomo, czy płeć dziecka jest już znana, ale obie ich rodziny są bardzo podekscytowane - poinformowała serwis osoba z bliskiego otoczenia pary.

Zaledwie kilka dni temu w mediach społecznościowych modelki pojawiło się krótkie nagranie z jej 25. urodzin. To właśnie wtedy para była widziana po raz ostatni. Post gwiazdy nie był jednak pretekstem do ogłoszenia ciąży. W dalszym ciągu przyszli rodzice nie potwierdzili tych doniesień.

Związek Gigi i Zayna z kilkoma przerwami trwa od 2015 roku. Para kilkukrotnie rozstawała się i dawała sobie kolejną szansę. Ich ostatni powrót do siebie miał miejsce kilka miesięcy temu. Według doniesień Us Weekly, to właśnie wtedy modelka i muzyk zaczęli rozmyślać nad powiększeniem rodziny. Wygląda więc na to, że ciąża modelki była przez parę zaplanowana!

Gigi jest podekscytowana na myśl o zostaniu mamą. Ona i Zayn bardzo się kochają, od zawsze chcieli być rodziną - poinformował informator tabloidu.

Według źródła Entertainment Tonight, para bardzo chciała zachować ciążę Gigi Hadid w tajemnicy. To jednak się nie udało.

Gigi przekazała wspaniałe wieści tylko rodzinie i bliskim przyjaciołom. Od kiedy ona i Zayn do siebie wrócili, stało się jasne, że nic się między nimi nie zmieniło. Od zawsze wiedzieli, że mają specjalną więź. Ich rodziny i oni sami są bardzo szczęśliwi - czytamy na stronie Entertainment Tonight.

Wygląda więc na to, że ciąża dla 25-latki nie była zaskoczeniem, a szczęśliwą wiadomością! Para najwyraźniej szybko chciała zrealizować swoje plany założenia rodziny. Nie pozostaje nam nic innego jak poczekać na oficjalne potwierdzenie tej radosnej wiadomości ze strony przyszłych rodziców!

Według doniesień mediów, para planowała już od jakiegoś czasu założenie rodziny!