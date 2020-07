Geometric nails to największy paznokciowy trend wakacji 2020! Będziesz widzieć go wszędzie

Wakacje w pełni, a co za tym idzie każda z nas chce wyglądać modnie i stylowo - także, jeżeli chodzi o stylizacje paznokci. Poszukujemy zatem trendów, które będą królować latem 2020. My pokażemy Wam ten, który z pewnością zobaczycie na dłoniach u wielu kobiet. To absolutny hit wakacji i każda z nas powinna mieć go na swoich dłoniach. Jest piękny, a do tego dość łatwy w wykonaniu, dlatego z pewnością poradzisz sobie z nim sama w domu. Mowa oczywiście o geometric nails! Poznajcie go!

Geometric nails to prawdziwy hit lata 2020! Każda z nas powinna go mieć w te wakacje na swoich paznokciach!

Wzory geometryczne królują w tym sezonie! Zobaczycie je wszędzie - począwszy od dekoracji do domu, a skończywszy na paznokciach. Geometria jest teraz w modzie, więc nic dziwnego, że właśnie taka stylizacja paznokci jest również hot i będzie królować latem 2020. Taka technika malowania paznokci pojawiła się kilka lat temu i zrobiła prawdziwy szał wśród kobiet. Na chwilę odeszła w zapomnienie, aby wrócić znów w 2020 roku.

Możliwości wykonywania tego typu paznokci jest naprawdę wiele. Wystarczy na paznokciu namalować kilka linii, które połączone w odpowiedni sposób utworzą kształt, np.: trójkątów. Potem możesz np.: wypełnić puste pola kolorami, aby móc cieszyć się wspaniałym efektem. Poniżej możecie zobaczyć jak w prosty sposób uzyskać piękne geometryczne wzory na paznokciu.

Geometryczna stylizacja paznokcia nie musi wypełniać go jednak w całości. Wystarczy nawet mały akcent, aby wyglądać stylowo. Tutaj możecie zobaczyć jak szybko i łatwo zrobić geometryczne serce. Prawda, że wygląda wspaniale?

Jeśli jednak chcesz, aby na Twoich paznokciach działo się więcej, to zdecyduj się na stylizacje każdego paznokcia w nieco różniących się od siebie wzorach. Pamiętaj, że latem 2020 króluje również mat, dlatego połączenie geometrycznego zdobienia z matowym wykończeniem, będzie podwójnym hitem!

Uwierzcie nam, geometric nails naprawdę nie są trudne w wykonaniu. Wystarczy odrobina ćwiczeń i na pewno sama poradzisz sobie z taką stylizacją paznokci w domu. Najlepsze jest to, że nie ma tu żadnych ram - tylko od Twojej kreatywności zależy, co powstanie na paznokciu. Dlatego bierzcie cienkie pędzelki w dłoń i postawcie w tym sezonie na geometric nails - absolutny hit lata 2020!

Jeśli jednak nie jesteś jeszcze wprawiona, a chcesz wykonać taką stylizację paznokci w domu, zacznij od kilku przypadkowo przecinających się linii. One również dadzą wspaniały efekt. Postaraj się jednak, aby były jak najbardziej proste.

Prawda, że są świetne? Dajcie znać, czy też lubicie taką stylizacje paznokci!