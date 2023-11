Tego jeszcze nie było! Jak dzisiaj się dowiadujemy, w rodzinie Windsorów odbędzie się pierwszy homoseksualny ślub! O kim mowa?

Mowa o kuzynie Elżbiety II - Ivarze Mauntbattenie oraz jego partnerze Jamesie Coyle! Przeszłość Ivara jest bardzo bogata! Był on... żonaty! W 1994 roku poślubił Penelope Thomson, z którą ma trzy córki! Przełom nastąpił dwa lata temu kiedy poznał dyrektora serwisu pokładowego jednej z linii lotniczych - Jamesa.

KUZYN KRÓLOWEJ WYJDZIE ZA MĄŻ! Pierwszy homoseksualny ślub jeszcze w tym roku!

Między panami od razu zaiskrzyło! Doprowadziło to do tego, że kuzyn królowej wydał szokujące oświadczenie!

Przez długie lata ukrywałem prawdę przed samym sobą. Miałem nawet romanse z kobietami, by poznać, jak to ze mną jest. Okazuje się, że jestem gejem!

Jakby tego było mało, za namową jednej z córek, arystokratę do ołtarza poprowadzi jego była żona! To będzie zdecydowanie sensacja na dworze królewskim! Mimo, iż Wielka Brytania to kraj tolerancyjny i już od 14 lat pary jednopłciowe mogą brać ślub, taka sytuacja w królewskiej rodzinie będzie miała miejsce po raz pierwszy!

Ivar wyjdzie za mąż w wieku 55 lat!

Córki zaakcpetowały jego orientację.