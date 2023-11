Jesteście fanami "Policjantek i policjantów" i marzycie i spotkaniu z ekipą hitowego serialu? Chcielibyście np. zjeść śniadanie w towarzystwie serialowego Krzyśka Zapały, Emilki Drawskiej czy Aleksandry Wysockiej? To możliwe! Byliśmy na planie "Policjantek i policjantów" i zapytaliśmy Wojciecha Sukiennika o prywatne spotkania ekipy serialu. Gdzie spędzają przerwy między nagraniami? Okazuje się, że często wybierają się na wspólne śniadania do restauracji i to właśnie tam możecie ich spotkać. Posłuchajcie co przed naszą kamerą powiedział serialowy Zapała z "Policjantek i policjantów"!

Ekipa serialu lubi spędzać ze sobą czas poza pracą?