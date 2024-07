Kilka lat temu Dominika Gawęda zastąpiła Tatianę Okupnik w zespole Blue Cafe. Od tamtej chwili piosenkarka stała się sławna i rozpoznawalna, co nie zawsze wychodzi jej na dobre. Niestety, nazwisko młodej celebrytki pojawia się w mediach najczęściej w kontekście jej stylizacji, które zazwyczaj są krytykowane.

Popularność bywa męcząca dla piosenkarki, dlatego nawet podczas prywatnych wyjść zawsze towarzyszy jej bodyguard! Okazuje się, że wokalistka Blue Cafe nawet kiedy wychodzi ze znajomymi jest pod stałą opieka ochroniarza!

- Impreza? Dlaczego nie! Dzwonię po ochroniarza, potem do znajomych i jedziemy do klubu! Ochroniarz już niejeden raz bywał mi potrzebny. Zdarzyło się, że podeszło do mnie kilku mężczyzn, kiedy tańczyłam. Czułam, że zbliżają się za bardzo. Wystarczyło jedno spojrzenie, od razu zjawiał się mój bodyguard i czułam się bezpiecznie- zdradziła w styczniowym wydaniu „Twojego Stylu”.

Wygląda więc na to, że Dominika Gawęda to prawdziwa gwiazda!

