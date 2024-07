Łukasz Garlicki już za kilka miesięcy zostanie tatą! Okazuje się, że modelka z którą aktor spotyka się już od ponad roku spodziewa się dziecka. Jak donosi "Fakt" Garlicki już od pierwszych tygodni ciąży dba o ukochaną, Marzenę Pokrzywińską. Jak donoszą media, wiadomość o dziecku odmieniła aktora, który do tej pory prowadził dość imprezowy tryb życia.

O Garlickim zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy podczas uroczystej imprezy w Dublinie dziennikarka zapytała go o wspomnienia z pracy na planie filmu "Bitwa Warszawska 1920". Aktor odpowiedział: "Drinking, and fucking woman", co wywołało ogromne kontrowersje w kraju i za granicą.

Czy narodziny dziecka odmienią wiecznego imprezowicza?