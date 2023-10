Czy masz wrażenie, że cały czas kupujesz nowe ubrania, a i tak ciągle nie masz w co się ubrać? Być może problemem jest… nadmiar ciuchów! Brzmi to paradoksalnie, ale im więcej mamy rzeczy w szafie, tym trudniej jest stworzyć ciekawe stylizacje. Nie pamiętamy, co kupiliśmy, a podczas samych zakupów nie zastanawiamy się, czy dany ciuch będzie pasować do tego, co już mamy. Zaczynamy upychać ubrania w szafie i ich po prostu nie widzimy. Właśnie dlatego mamy ciągle wrażenie, że czegoś nam brakuje. Prawda jest taka, że jedyne czego nam brakuje to… porządku i kreatywności.

Czym jest garderoba kapsułowa?

Świat mody stara się nam mówić, że potrzebujemy ciągle nowych rzeczy, by dobrze wyglądać. To mit! Prawda jest taka, że branża odzieżowa po prostu zarabia na nieustającej konsumpcji ludzi, dlatego kreuje kolejne sezonowy trendy. Co więcej, według badań zakładamy daną rzecz tylko 7 razy, zanim ją wyrzucimy... Możemy jednak to zmienić! Rozwiązaniem są świadome zakupy, wybór rzeczy tylko dobrych jakościowo i reorganizacja swojej szafy. Coraz większą popularnością cieszy się koncepcja garderoby kapsułowej, czyli skompletowanie zbioru pasujących do siebie ubrań, które można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Innymi słowy, to minimalistyczna garderoba składająca się z ok. 50 sztuk odzieży pozwalających stworzyć różne stylizacje. Podoba ci się ten pomysł? Oto 5 kroków, które pomogą ci przekształcić swoją kolekcję ubrań w garderobę kapsułową.

Adobe Stock

Jak stworzyć garderobę kapsułową?

Krok 1: odkryj swój styl

Garderoba kapsułowa musi być przede wszystkim dopasowana do ciebie, twojego gustu i stylu życia. Na początku zadaj sobie następujące pytania: pracujesz w biurze czy w domu? Bierzesz udział w wielu oficjalnych spotkaniach? Często wychodzisz do klubów czy wolisz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu? Jeśli rzadko bawisz się na imprezach, nie potrzebujesz kilku cekinowych sukienek. Natomiast jeśli twoja praca wymaga eleganckiego looku, powinnaś mieć więcej ubrań, takich jak marynarki, koszule czy proste sukienki. Zastanów się również, w czym czujesz się najlepiej – wolisz kobiece kroje, czy luźny, sportowy styl? Preferujesz wyraziste kolory czy bardziej stonowane? Popatrz na swoje ulubione ubrania, a szybko znajdziesz odpowiedź :).

Krok 2: ogranicz liczbę ubrań

Zanim zaczniesz kompletować swoją garderobę kapsułową, musisz ocenić to, co już masz. Oto jak to zrobić:

Rozejrzyj się

Wyjmij wszystkie ubrania z szafy i rozłóż je na łóżku tak, aby dobrze je wszystkie widzieć. Warto uwzględnić w swojej garderobie kapsułowej ubrania w neutralnych kolorach: białą koszulę, parę dżinsów, dżinsową kurtkę, prosty czarny T-shirt, ramoneskę, małą czarną czy ołówkową spódnicę. Stawiaj na klasyczne kroje, które nie wychodzą z mody oraz dobrą jakość ubrań.

Wyeliminuj

Przekaż innym wszystkie ubrania, które nie wywołują uśmiechu na twojej twarzy. Odzież, co do której nie jesteś całkowicie pewna, zachowaj przez sześć miesięcy. Jeśli przez ten czas nie pomyślisz o założeniu jakiejś rzeczy, po prostu ją oddaj.

Posortuj i ułóż

Podziel swoją garderobę ze względu na pory roku i schowaj rzeczy nieodpowiednie dla bieżącej – sortowaniem ich zajmiesz się w przyszłości. W kapsułowej garderobie powinnaś mieć maksymalnie 50 sztuk odzieży na sezon wiosna-lato lub jesień-zima. Do tej liczby zaliczamy również buty (niestety!), ale biżuterię, apaszki, czapki, szaliki, torebki, bieliznę czy sportowe ubrania już nie.

Adobe Stock

Krok 3: stwórz stylizacje

Gdy zrobiłaś porządki w swojej szafie i pozbyłaś się niepotrzebnych ubrań, przygotuj swoje zestawy. Przymierz T-shirt ze spódnicą, a następnie ze spodniami. Sprawdź, jak będzie wyglądał z marynarką, kurtką jeansową czy swetrem. Nie ograniczaj się i szukaj najbardziej stylowych rozwiązań. To samo zrób z kolejnymi elementami twojej garderoby – sukienkami, spódnicami, swetrami etc. Może się okazać, że ołówkowa spódnica, która nosisz tylko z elegancką koszulą, świetnie wygląda w połączeniu z szarą bluzą i sportowymi butami! Takich małych odkryć może być jeszcze więcej.

Krok 4: zrób swój katalog

Gdy wymyśliłaś nowe stylizacje, koniecznie zrób im zdjęcie telefonem. Ludzka pamięć potrafi zawodzić, szczególnie gdy się śpieszymy lub jesteśmy zaspani. Zrób swój osobisty katalog najlepszych zestawów i trzymaj je w specjalnie przeznaczonym albumie na swoim smartfonie.

Krok 5: uzupełnij luki, dodaj coś ciekawego

Przyjrzyj się ubraniom i dodatkom (sukienkom, apaszkom, kapeluszom, torebkom), które nie mają jeszcze swojego miejsca i wybierz te, które najlepiej pasują do twojej garderoby kapsułowej. Spróbuj połączyć ze sobą poszczególne elementy i zobacz, które ze sobą korespondują. Masz wrażenie, że czegoś brakuje? Sporządź listę i wybierz się na zakupy. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę takie kwestie, jak zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju i jakość – poszukaj w ofercie marek slow fashion i sklepach z odzieżą używaną.

Adobe Stock

Wskazówki dla początkujących

Pogódź się z tym, że mogą zdarzyć ci się błędy. Nie odczuwaj poczucia winy z powodu pozbywania się ubrań, których nigdy nie założyłaś – dzięki nim nauczyłaś się czegoś i mogłaś dopracować swój styl.

Powtarzaj proces tworzenia garderoby kapsułowej z początkiem każdej pory roku. Z biegiem czasu nabierzesz doświadczenia i znacznie lepiej poznasz swój styl.

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Perwoll