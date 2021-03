Będą kolejne obostrzenia przed Wielkanocą? Czy galerie handlowe już wkrótce zostaną zamknięte w całej Polsce? Media dotarły do nieoficjalnych ustaleń! Już wkrótce czeka nas kolejny lockdown i zaostrzenie restrykcji? Według doniesień RMF FM pojawiły się dwie propozycje rozwiązań, na którymi teraz zastanawiają się władze. Znamy szczegóły!

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa władze w Polsce już od kilku tygodni wprowadzają kolejne ograniczenia. Ostatnio lockdown ogłoszono w województwach: warmińsko-mazurskim i pomorskim. W tych województwach zamknięte zostały: galerie handlowe, kina, teatry, baseny czy korty tenisowe. Niestety, liczba osób zakażonych w naszym kraju wciąż wzrasta dlatego teraz chyba wszyscy zastanawiają się, czy wkrótce władze ogłoszą kolejne obostrzenia. Wojciech Andrusiewicz w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce komentował obecną sytuację związaną z pandemią i odpowiedział na pytanie, czy władze biorą pod uwagę ponowne zamykanie galerii handlowych w całym kraju.

Nie możemy cały czas utrzymywać gospodarki w zamknięciu. Gospodarka musi funkcjonować, między innymi po to, by utrzymywać sektor ochrony zdrowia. Po drugie musimy szacować ryzyko. Otwieramy te branże, te sektory, w których ryzyko zakażenia jest najmniejsze, a więc w pierwszej kolejności otwieraliśmy galerie, a nie hotele. (...) Na razie są to restrykcje regionalne. Gdybyśmy widzieli, że w całej Polsce rozlewa się ta szeroka transmisja, to oczywiście podejmowalibyśmy inne decyzje. Ale obecnie mamy np. województwa lubelskie, zachodniopomorskie czy opolskie, gdzie na 100 tys. osób mamy 20 zakażeń.Mamy też województwo warmińsko-mazurskie, gdzie tych zakażeń na 100 tys. osób jest 60. Nie możemy całego kraju tak samo traktować- w "Tłit" mówił rzecznik MZ.