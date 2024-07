Na ostatniej płycie Dody "7 pokus głównych" czuć wyrażne inspiracje kulturą elficką. Gwiazda mówi w dialekcie zbliżonym do języka elfickiego, który nazwała "Dodarin", jej nowe logo to symulacja elfickich znaków, na koncertach przyczepia szpiczaste uszy i można tak wymieniać w nieskończoność. Efekt chyba nie do końca spełnił oczekiwania piosenkarki, bo płyta już po miesiącu wypadła z zestawienia najchętniej kupowanych.

Na potrzeby programu "Street Chart" stacji Viva Polska, Rabczewska przebrała się za syrenę i (na chwilę?) przestała pozować jako samozwańcza "królowa elfów". W programie będzie opowiadała o swoich ulubionych teledyskach, z których czerpie największe inspiracje.

Myślicie, że podobnie jak w przypadku elfich uszu i tym razem uda się Dodzie wylansować nowy trend, tym razem "na syreni ogon"?

