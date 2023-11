Jeden dzień, jedno miejsce, jeden cel – przywrócenie dzieciom z domów dziecka wiary w marzenia. Fundacja One Day kolejny raz pokazała, że jeden dzień może zmienić czyjś świat na lepszy.

Gala Gwiazdkowa Fundacji One Day

10 grudnia w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się 4. edycja Gali Gwiazdkowej Fundacji One Day. Ten dzień to więcej niż wyczekiwany finał akcji gwiazdkowej i przekazanie dzieciom z domów dziecka i placówek wychowawczych z całej Polski wymarzonych prezentów. To moment, w którym wspólnymi siłami przywracamy dzieciom wiarę w marzenia. W tym roku oznacza to 850 spełnionych, wymarzonych gwiazdkowych prezentów oraz kursów i szkoleń zawodowych ufundowanych w ramach akcji Wsparcie na Starcie. Co roku ta liczba rośnie, w tym roku spełniono marzenia dzieci z 35 placówek w całej Polsce.

Akcja Gwiazdkowa One Day to nie tylko świąteczne prezenty. To czas, w którym Fundacja, w ramach inicjatywy Wsparcie na Starcie zdobywa fundusze na kursy zawodowe oraz szkolenia dla dzieci opuszczających domy dziecka oraz placówki opiekuńcze. Inicjatywa otwiera przed młodzieżą drzwi do świata samorealizacji, daje szansę rozwoju i usamodzielnienia się.

”Dzięki kursom organizowanym przez Fundację One Day oraz sfinansowanym przez nas szkoleniom zawodowym młodzież może planować czas po opuszczeniu placówek wychowawczych. Budujemy ich pewność siebie oraz dajemy wymierne kompetencje, dzięki którym mogą podjąć pracę i zarobić na swoje utrzymanie. Akcja Wsparcie na Starcie dla tych dzieci często oznacza ucieczkę przed patologicznym środowiskiem i szansę na samodzielne dorosłe życie” – mówi Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji.

Gwiazdkowa Gala One Day daje Fundacji motywację i energię do działania przez cały rok oraz pokazuje ile można zdziałać jednym gestem, jedną decyzją, by pomóc. Na zabawie, która odbyła się w bajkowo zaaranżowanej scenerii Politechniki Warszawskiej, partnera strategicznego akcji One Day bawiło się blisko 500 dzieci z całej Polski. Ten wieczór, wyczekiwany przez cały rok, należał do nich. Gości oficjalnie powitał Rzecznik Praw Dziecka Pan Rafał Michalak oraz Prorektor ds. Studenckich, doktor habilitowany, inżynier Janusz Walo, profesor Politechniki Warszawskiej. Czas umilały liczne atrakcje oraz Gwiazdy, które tego wieczoru nie przybyły, by błyszczeć ale po to, by pomóc dzieciom z domów dziecka, by bawić się z nimi i sprawić, że wspomnienia z Gali na długo zostaną w pamięci najmłodszych gości. Dzieci bawiły się w zorganizowanych specjalnie dla nich kącikach zabaw – było malowanie twarzy z Edytą Herbuś i Zosią Ślotałą oraz wspólne granie z Michałem Koterskim w piłkarzyki i gry takie jak Fifa czy The Sims, dostarczonymi przez partnera EA Sports. Do dyspozycji dzieci były także nowoczesne sprzęty technologiczne takie jak drukarki 3D czy okulary VR, które zapewniła firma Microsoft. Atrakcjom i niespodziankom nie było końca: były foto-budki gdzie bawiła się z nimi Katarzyna Pakosińska, magiczne pokazy iluzjonisty Macieja Pędy, oraz pokaz taneczny Pani Baletki. Dla starszych dzieci przygotowano kąciki zawodowe, nad którymi merytoryczną opiekę objęła Politechnika Warszawska.

Na scenie, specjalnie dla dzieci z domów dziecka wystąpiły Gwiazdy, które wspieraj Fundację One Day. Dzieciaki mogły zaśpiewać kolędy z Gosią Bańką i Sylwia Nowak, posłuchać piosenek Ani Karwan, potańczyć do hymnu Fundacji One Day napisanego specjalnie przez Marka Kościkiewicza z De Mono, poszaleć do skocznych piosenek Jimmiego Wilsona oraz zaśpiewać razem z zespołem Sound’n’Grace i Filipem Lato. O nagłośnienie zadbała firma Bose, a oświetlenie zapewniło BVS – partnerzy tegorocznej edycji One Day.

W trakcie aktywnego wieczoru dzieci zaprzyjaźniły się i rozmawiały z Gwiazdami, takimi jak Dawid Woliński, Joanna Moro, Dorota Czaja, Leszek Stanek, Natalia Siwiec czy Akop i Sylwia Szostak. O świąteczny kulinarny nastrój zadbał Mateusz Gessler, który specjalnie dla nich wcielił się w rolę kucharza. Tego wieczoru każda Gwiazda miała swoją misję, by sprawić dzieciom radość. Galę prowadziły Kamila Szczawińska oraz Grażyna Wolszczak, a w rolę śnieżynki wcieliła się Joanna Opozda. Fundacja One Day wspierana jest nie tylko przez pojedynczych darczyńców, dzięki którym prezentowe marzenia dzieci się spełniają, ale także przez firmy takie jak: Glad Fundation (główny fundator), Noble Health, Tivo, Uber, centrum medyczne Vill Med, Panattoni Europe czy Rent Design – firma, która dostarczyła meble. Stworzenie bajkowego świata przepełnionego dziecięcą radością i miłością wymaga wkładu pracy wielu osób, którym Fundacja z całego serca dziękuje.

Główni fundatorzy czyli firma Glad Fundation - na zdjęciu - Agnieszka Leszczyńska Dral i Grzegorz Leszczyński.

Całą Aulę Politechniki Warszawskiej, która została partnerem strategicznym akcji, wypełniło 550 prezentów.

Dzieci w hotelu Radisson Blu przywitała Grażyna Wolszczak.