Zdominował Instagram, zapoczątkował mikro rewolucję w świecie mody, złamał stereotypy i stanął w opozycji do kultu nierealnego kanonu piękna. Nie jest promocją otyłości ani samouwielbieniem czy ślepą fascynacją sobą. Ruch body positive to nurt, który lansuje modę na akceptację własnego ciała. To zawsze jest trudne, a na pewno jest wyzwaniem w próżnym Hollywood, gdzie liczy się przede wszystkim wygląd, a hejterzy w Internecie tylko czekają na każde twoje potknięcie. Jednak kilku gwiazdom udało się wyłamać z tego schematu i żyją w zgodzie same ze sobą. Czy wiecie o kim mowa?

Lena Dunham

Lena Dunham znacząco odbiega od panującego kanonu urody. Mimo, że nie jest klasyczną pięknością, udało się jej osiągnąć duży sukces. Stworzyła, wyreżyserowała i zagrała główną rolę w serialu „Dziewczyny”, w którym nie bała się pokazywać nago, a podczas łóżkowych scen nie wciągała brzucha, ani nie ukrywała fałdek pod kołdrą. Był to jej osobisty manifest, że nie musimy być idealne ani spełniać cudzych oczekiwań. Równocześnie Lena jest ogromną fanką aktywności fizycznej, a szczególnie biegania. W opublikowanym poście na jej profilu na Instagramie, gwiazda wyznaje, że to właśnie ruch pozwala jej walczyć z niepokojem, depresją i po prostu poprawia humor.

Rihanna

Rihanna to jedna z największych gwiazd w historii popu. Ma niesamowity talent do tworzenia hitów, a jej stylizacje cieszą się dużym uznaniem znawców mody. Barbadoska zawsze była piękną i bardzo zgrabną dziewczyną, jednak gdy kilka lat temu przytyła, musiała zmierzyć się z ogromną krytyką hejterów. Na szczęście, nic sobie z tego nie zrobiła, a swoje dodatkowe kilogramy przekuła w kolejny sukces! Stworzyła swoją własną markę bieliznę Savage X Fenty dla kobiet we wszystkich rozmiarach, a na jej bieliźnianym pokazie modelki nosiły rozmiary od XS do XXL. Dzisiaj Savage X Fenty kochają kobiety na całym świecie!

Ashley Graham

Ashley Graham była jedną z pierwszych modelek plus-size, która odważyła się sprzeciwić istniejącym, wyśrubowanym standardom w świecie mody. Chociaż waży 90 kg, pojawiła się na okładkach „Vogue”, brała udział w wielu seksownych sesjach dla „Sports Illustrated”, a nawet w pokazie Victoria’s Secret! Ashley bardzo lubi ćwiczyć na ulicach Nowego Jorku ze swoim mężem, Justinem Ervinem. Nie zwalnia tempa, nawet teraz, gdy jest w zaawansowanej ciąży!

Jak dbać o siebie?

