Już za kilka miesięcy, a dokładnie 2 czerwca, w Champions Sport Bar w hotelu Mariott będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Fundacja Braci Collins organizuje pierwszą charytatywną galę Collins Charity Fight Night. Tego dnia na ringu zmierzą się ze sobą znane nazwiska ze świata show-biznesu, sportu, i nie tylko, a także Rafał i Greg Collins! Co jeszcze przygotowali organizatorzy?

Charytatywna gala Collins Charity Fight Night

Podczas wydarzenia obejrzymy walki celebrytów oraz przedsiębiorców. Rękawice podejmą m.in. wielokrotna mistrzyni UFC - Joanna Jędrzejczyk, były premier - Kazimierz Marcinkiewicz, raper oraz były członek grupy Ascetoholix - Liber, artysta kabaretowy związany z grupą Paranienormalni - Michał Paszczyk, współtwórca duetu Fit Lovers oraz jednego z największych kanałów YouTube w Polsce - Mateusz Janusz, reprezentant Polski w piłce nożnej - Piotr Świerczewski, a także fundatorzy Fundacji Braci Collins - Rafał oraz Grzegorz Collins. Wszystko po to, by wesprzeć charytatywną inicjatywę, bo cały dochód z organizacji gali zostanie przeznaczony na dzieci i rodziny w trudnej sytuacji materialnej i inne projekty. Co więcej, w zeszłym roku Fundacja Braci Collins przekazała potrzebującym ponad 600 000 zł.

Dodatkowo poza walkami sławnych osób zostaną zorganizowane również charytatywne pojedynki, w których może wziąć udział każdy z nas i nie tylko sprawdzić swoje możliwości, ale przede wszystkim wesprzeć zbiórkę! Każdy z uczestników otrzyma indywidualny link do skarbonki, gdzie dodatkowo będzie zbierać środki na wsparcie Fundacji Braci Collins.

Do tego widzowie, którzy pojawią się na gali będą mogli wziąć udział w wyjątkowych licytacjach i przeżyją występy licznych gwiazd. To wydarzenie z pewnością dostarczy nam wielu emocji, a przede wszystkim, pomoże innym. Tansmisja z gali Collins Charity Fight Night będzie prowadzona na żywo na YouTube kanału sportowego.

