Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny tutorial. Tym razem nauczy was jak zrobić charakterystyczny "warkocz wikingów". Zaczynamy!

Fryzura krok po kroku: warkocz na boku

Zrób przedziałek z boku głowy. Powinien mieć 2-3cm długości.

Oddziel 3 cienkie pasma z tej strony, z której sczesałaś włosy.

Od samego przedziałka zacznij zaplatać cienki warkocz dobierany.

Zaplatając dalej ścisły warkocz, staraj się by wypadało z niego jak najmniej pojedynczych włosków.

Za uchem zacznij zaplatać zwykły warkocz. Powinien mieć ok. 5cm długości.

Zwiąż ten warkocz i schowaj pod włosami.

Warkocz podepnij z tyłu wsuwkami, a jego koniec połącz z rozpuszczonymi włosami.

Gotowe :)

