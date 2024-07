Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny instruktaż. Tym razem nauczy was jak zrobić potargany kok, który sprawdzi się podczas wielu okazji. Zaczynamy!

Fryzura krok po kroku: potargany kok

Delikatnie natapiruj włosy na całej długości, Niezbyt starannie zwiń włosy w rulon z tyłu głowy. Z przodu zostaw kilka luźnych pasm, Rulon podepnij wsuwkami w taki sposób, by nie było ich widać, łosy nad czołem natapiruj i lekko unieś, a następnie ułóż w niedbałe fale, Całość obficie spryskaj lakierem, wysuwając z koka pojedyncze, cienkie pasma włosów, Gotowe :)

Zajrzyjcie do naszej galerii ze zdjęciami: