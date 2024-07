Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na podwójny warkocz, który doskonale sprawdzi się np. jako fryzura na pierwszy dzień roku szkolnego. Zatem do dzieła!

Reklama

Zobaczcie więcej najmodniejszych fryzur

Reklama

Fryzura krok po kroku: podwójny warkocz

Zrób środkowy przedziałek na czubku głowy, Z tyłu głowy wokół przedziałka wydziel grubsze pasmo włosów, Pasmo podziel na trzy części i zapleć z nich warkocz dobierany, ale jego pasemka układaj pod spód, a nie na wierzch jak w warkoczu tradycyjnym, Warkocz zapleć do wysokości uszu, a jego koniec zwiąż cienką gumką, Z dwóch stron warkocza wydziel dwa pasma.Trzecim pasmem będzie końcówka warkocza, Z wydzielonych pasemek zapleć tradycyjny warkocz dobierany, Koniec warkocza zwiąż cienką gumką, I gotowe!

Zajrzyjcie do galerii z instruktażowymi zdjęciami: