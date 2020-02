Franek z "Love Island" świętuje Walentynki z nową partnerką! Pochwalił się naprawdę odważnymi zdjęciami

Franek z "Love Island" od niedawna ma nową dziewczynę! Chociaż od rozstania z Mariettą minęło naprawdę niewiele czasu, to jednak uczestnik show Polsatu szybko ulokował uczucia u innej kobiety. Jego wybranką jest Paula Peszko, która podobnie jak on, uwielbia sport. Widać, że para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i dzisiaj świętuje swoje pierwsze Walentynki! Franek postanowił pochwalić się tym wydarzeniem w sieci i opublikował odważne zdjęcia ze swoją wybranką!

Franek Rumak zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Love Island". Jak wiadomo, to właśnie na rajskiej wyspie poznał Mariettę Fiedor, z którą stworzył parę. Ich związek jednak nie trwał długo i kilka miesięcy po zakończeniu show dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu. Nie upłynęło jednak dużo czasu, kiedy do mediów trafiła informacja, że były chłopak Marietty ma już nową partnerkę! Zakochani właśnie spędzają swoje pierwsze Walentynki!

Wygląda na to, że Franek i Paula spędzają romantyczny czas w... Dubaju! Bohater programu "Love Island" pochwalił się na swoim Instagramie niezwykle odważnymi fotkami ze swoją nową partnerką. Opis, który dodał pod zdjęciami nie pozostawia żadnych złudzeń, że Paula i Franek są szczęśliwie zakochani!

Fani Franka od razu zaczęli komplementować jego fotografie z nową partnerką. Pojawiły się nawet głosy, że Paula zdecydowanie bardziej pasuje do niego, niż Marietta.

- Uffff🌞🌞🌞🌞gorąco się zrobiło, walentynkowo u kosmitów 😍😍😍😍😍

- Uwielbiam Cię od początku w love island 🙂 ale Marietta zupełnie nie pasowała mi do Ciebie. Teraz oglądam Twoje posty z uśmiechem😊 pasujecie do siebie idealnie, oboje radośni, pełni chęci do życia i motywujący Waszych obserwatorów do tego żeby nie poddawać się i realizować życiowe cele 😊 pozdrawiam Was kochani 😊

- Dwoje szalonych ludzi z pozytywną energią POWODZENIA

- Nie ma lepszego miejsca na Walentynki. Dużo miłości dla Was i niezapomnianego Dnia Walentynek 😘