Francuski miliarder zapowiedział przekazanie ogromnej sumy pieniędzy na odbudowę katedry Notre Dame. W poniedziałek wieczorem symbol Francji stanął w ogniu. Zawaliła się iglica kościoła, całe szczęście udało się uratować większość dzieł. Prezydent Francji zapowiedział już wielką zbiórkę pieniędzy.

Reklama

Czy Notre Dame da się uratować?

Pożar w katedrze wybuchł około godz. 18.50 w poniedziałek, 15 kwietnia. Według strażaków winna mogła być renowacja w świątyni, która rozpoczęła się wcześniej. Z pożarem walczyło ponad 400 strażaków. Funkcjonariusze opanowali ogień w nocy, jednak nie udało im się uratować iglicy kościoła.

Zobacz także: Pożar w katedrze Notre Dame został ugaszony! Najważniejszy symbol Francji zostanie odbudowany? Co udało się uratować?

Jak informuje AFP, właściciel koncernu Kering, skupiającego marki luksusowe m.in. Gucci czy Yves Saint Laurent, zdecydował się przekazać 100 mln euro na odbudowę zabytku! Miliarder to mąż Salmy Hayek! Para małżeństwem jest od 2009 roku.

Mój ojciec (François Pinault senior) i ja postanowiliśmy uwolnić z funduszy Artemis kwotę 100 milionów euro, aby wziąć udział w wysiłku, który będzie niezbędny do całkowitej rekonstrukcji Notre Dame - napisał François-Henri Pinault w oświadczeniu.

Pomoc w odbudowie katedry zapowiedział również prezydent Andrzej Duda, a także z samego rana wicepremier, Beata Szydło w TVN 24.

- U nas ludzie już się zgłaszają gotowi złożyć datki na odbudowę Katedry Notre Dame. Jestem przekonany, że odbudowa Katedry może stać się symbolem odbudowy Europy. Odbudowy Europy na jej prawdziwym, historycznym, judeo-chrześcijańskim fundamencie - napisał Andrzej Duda. - W tej chwili będziemy na pewno czekać na sygnał ze strony prezydenta Francji. Wczoraj prezydent Francji zapowiedział, że katedra będzie odbudowana, na pewno będziemy się chcieli włączać - powiedziała Szydło w TVN24.

Wicepremier dodała, że pomoc to nie tylko kwestia rządu, ale "będą włączać się ludzie". To ważne, abyśmy wszyscy połączyli się podczas odbudowy, ponieważ katedra Notre Dame to symbol chrześcijańskiej Europy.

Zobacz także

Wśród wielu słów wsparcia w sieci pojawiły się również nieprzychylne komentarze na temat katedry. Ks. Janusz Chyłka napisał na Twitterze, że nie widzisz sensu, aby odbudowywać symbol Paryża. Dlaczego?

Nie widzę sensu odbudowywania Notre Dame jeśli ma być tylko skansenem lub muzeum dla turystów, a nie miejscem modlitwy. Potrzeba odbudowania wiary, która jest w stanie przetrwać każdy pożar - napisał na Twitterze proboszcz parafii w Chojnicach.

Czy katedra powinna zostać odbudowana?

East News

Ponad 400 strażaków walczyło z ogniem.

East News