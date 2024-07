„Wspaniała” rozgrywa się w szalonym i kolorowym świecie lat 50., kiedy kobiety swoje wyzwolenie ogłaszały modą i obyczajową odwagą. Nie inaczej postępuje główna bohaterka filmu, Rose Pamphyle, która nie tylko dostaje wymarzoną pracę dla kobiet w latach 50., ale także z wdziękiem prezentuje swoje zalety w najpiękniejszych strojach tamtych lat.

Reklama

Lata 50. to epoka tempa. Doskonali się komunikacja, szybko pracują fabryki, także i konfekcyjne, szybko zmieniają się trendy w modzie. Szybsze stają się tańce i szybciej musi wirować spódnica na współczesnej dziewczynie, która nie chce zostawać w tyle. W 1947 roku Dior otwiera swój dom mody. Jego projekty ochrzczono mianem New Look, nowego wyglądu na nowe czasy. Kobiety rezygnują ze strojów które przypominają mundury. Tęskniły za delikatnymi materiałami, frywolnością, beztroską. Kobieta chce być zalotna, ale ma mniej czasu, żeby zajmować się swoim wyglądem – pochłaniają ją zainteresowania zawodowe. Nie chce po prostu szukać męża. Jest energiczna i przedsiębiorcza, czym często szokuje pokolenie swoich rodziców. Dziewczyny nie chciały zamykać się w elastycznych gorsetach. Grają w tenisa, biegają, tańczą. W dzień zakładają wygodne spodnie na rower, żeby wieczorem przebrać się w sukienkę wieczorową.

Lata 50. to wybuch kobiecości w modzie – wybuch glamour – czyli przepychu, luksusu, przesady. Ale haute couture nie jest już zarezerwowane dla wąskiej elity. W ciągu zaledwie roku sukienka jaka pojawiała się na wybiegach Paryża, stawała się powszechnym wzorem do naśladowania, dzięki magazynom takim tak Vogue czy Elle, które w 1945 roku rozpoczęły swoją działalność. Magazyn kobiecy stał się czymś w rodzaju uniwersalnego abecadła dla kobiet wszystkich klas. Każda chciała mieć dostęp do mody, każda chciała być tak wyjątkowa jak gwiazdy filmowe. Bohaterki masowej wyobraźni tamtych lat takie jak Marylin Monroe, Audey Hepburn czy Elizabeth Taylor nie podążają za modą, ale ją tworzą.

Reklama

Zawodem, który w tamtych czasach obiecywał stałe zatrudnienie i niezależność – chociaż wciąż pod kuratelą mężczyzn, była praca sekretarki. Pisanie na maszynie to symbol nowych czasów – czasów prędkich i ekscytujących. Rose startuje w konkursach szybkiego pisania, żeby stać się „najszybszą dziewczyną na świecie” – najszybszą – to znaczy także najbardziej nowoczesną. Współczesna dziewczyna musi bowiem być szybka i sprawna, w ripoście i w zachowaniu.



Wspaniałą” modę lat 50. jak i niewiarygodne emocje towarzyszące niezwykłej relacji utalentowanej Rose (Deborah François) i jej ambitnego szefa (Romain Duris) będzie można zobaczyć w kinach już od 22 marca 2013.